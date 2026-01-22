Kamu İhale Kanunu Eşik Değerleri Güncellendi - Son Dakika
Ekonomi

Kamu İhale Kanunu Eşik Değerleri Güncellendi

22.01.2026 09:17
Kamu İhale Kanunu'ndaki eşik değerler yüzde 27,67 artırılarak güncellendi, 1 Şubat 2026'da yürürlüğe girecek.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 27,67 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 27,67) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2026'ya kadar uygulanan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)1 Şubat 2026-31 Ocak 2027 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerlerEşik değerler
MADDE 8

14.673.86618.734.124
24.456.51231.223.628
538.046.863686.924.429
Parasal limitler ve tutarlar

MADDE 3 (g)

122.748.129156.712.536
MADDE 13 (b)

1.600.8812.043.844
3.201.9264.087.898
26.684.21134.067.732
MADDE 21 (f)

2.668.2143.406.508
MADDE 22 (d)

800.3661.021.827
266.618340.391
MADDE 53 (j)/1

5.336.6456.813.294
MADDE 53 (j)/2

8.447.94610.785.492
50.64064.652
33.791.91143.142.132
101.344129.385
253.439.417323.566.103
152.021194.085
202.718258.810
MADDE 62 (h)

2.961.7623.781.281

Kaynak: AA

