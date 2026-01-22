Kamu İhale Kanunu Eşik Değerleri Güncellendi

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 27,67 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 27,67) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2026'ya kadar uygulanan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) 1 Şubat 2026-31 Ocak 2027 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) Eşik değerler Eşik değerler MADDE 8 14.673.866 18.734.124 24.456.512 31.223.628 538.046.863 686.924.429 Parasal limitler ve tutarlar MADDE 3 (g) 122.748.129 156.712.536 MADDE 13 (b) 1.600.881 2.043.844 3.201.926 4.087.898 26.684.211 34.067.732 MADDE 21 (f) 2.668.214 3.406.508 MADDE 22 (d) 800.366 1.021.827 266.618 340.391 MADDE 53 (j)/1 5.336.645 6.813.294 MADDE 53 (j)/2 8.447.946 10.785.492 50.640 64.652 33.791.911 43.142.132 101.344 129.385 253.439.417 323.566.103 152.021 194.085 202.718 258.810 MADDE 62 (h) 2.961.762 3.781.281

Kaynak: AA