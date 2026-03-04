Kamu Mühendislerinin Maaşları Düşüyor

(ANKARA)- Mühendis Tek Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Emrah Atak, kamu mühendis ve mimarlarının 1995 yılında kişi başı aylık milli gelire göre 3,7 kat fazla olan maaşlarının bugün 1,4 kata kadar düştüğünü belirterek, "Artan iş yükü ve büyüyen sorumluluklara rağmen, sınırlı ve parçalı düzenlemeler sonucu mühendis maaşları yıllar geçtikçe reel olarak erimiştir" dedi.

Mühendis Tek Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Emrah Atak, 4 Mart Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Dünya Mühendislik Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Mühendisliğin, stratejik yatırımların aklı, kamu kaynaklarının sigortası ve milli bağımsızlığın teknik teminatı olduğunu vurgulayan Atak, kamu hizmetlerinin planlanması ve güvenliğinin sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu mühendislerinin ücret ve özlük haklarının artık üstlendikleri görev ve sorumluluklarla örtüşmediğini belirtti.

Atak, kamu mühendislerinin personel rejiminde göz ardı edildiğini dile getirerek, "Artan iş yükü ve büyüyen sorumluluklara rağmen, sınırlı ve parçalı düzenlemeler sonucu mühendis maaşları yıllar geçtikçe reel olarak erimiştir. 657 sayılı Kanun'un ek gösterge tablosunda aynı dilimde yer alan bazı meslek gruplarına yönelik yapılan meslek bazlı tekil iyileştirmeler ücret dengesini mühendisler aleyhine bozmuştur" dedi.

"Kamu mühendislerinin gelirleri milli gelirdeki artış oranının gerisinde"

Kamu mühendis ve mimarlarının maaşlarının 1994 yılında asgari ücretin yaklaşık 5,7 katı seviyesindeyken, bugün bu oranın yaklaşık 3 kata düştüğünü kaydeden Atak, "Bu tablo, kamu mühendislerinin gelirlerinin yıllar içinde reel olarak ciddi biçimde aşındığını açıkça göstermektedir. Buna karşılık bazı meslek gruplarında aynı oranın korunması hatta artırılması, ücret politikalarında dengeli ve bütüncül bir yaklaşım izlenmediğini ortaya koymaktadır. Benzer eğitim düzeyi, sorumluluk alanı ve kamu hizmetine katkıya rağmen ortaya çıkan bu farklılaşma, kamu mühendisleri açısından hak ve gelir dengesi bakımından giderilmesi gereken açık bir adaletsizliğe işaret etmektedir" diye konuştu.

Ekonomik büyüklükler üzerinden yapılan karşılaştırmanın kaybı net biçimde ortaya koyduğunu anlatan Emrah Atak, 1995 yıl sonunda kişi başına düşen aylık milli gelirin yaklaşık 325 ABD doları düzeyinde olduğunu; o dönemde 25 yılı aşkın kıdeme sahip bir kamu mühendisi ya da mimarın brüt maaşının kişi başına gelirin yaklaşık 3,7 katına karşılık geldiğini ifade etti.

Atak, aradan geçen 30 yılın ardından 2025 yıl sonunda kişi başına düşen aylık milli gelirin yaklaşık bin 500 ABD dolarına çıkarak 4,6 kat arttığını, buna karşın aynı kıdeme sahip kamu mühendis ve mimarlarının brüt maaşının kişi başı aylık milli gelirin 1,4 katı düzeyine gerilediğini kaydetti.

"Yabancı mühendis için 4 asgari ücret şartı ar, yerlide yok"

Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyruklu mühendis ve mimarların çalıştırılabilmesi için ücretlerinin asgari ücretin en az dört katı olduğunu hatırlatan Atak, "Aynı koruyucu yaklaşım, ne yazık ki yerli ve milli mühendislerimiz ile mimarlarımız için geçerli değildir. Yabancı mühendis ve mimarlara tanınan ücret güvencesinin; ülkemizin altyapısını, şehirlerini, enerjisini, ulaşımını, sanayisini ve kamu hizmetlerini omuzlayan yerli mühendis ve mimarlar için de geçerli olması en doğal haktır. Kendi ülkesinde, kendi kamu kurumlarında görev yapan mühendislerin; yabancı meslektaşlarından daha düşük bir ücret rejimine mahküm edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Sorunun emeklilik döneminde daha da ağırlaştığına dikkati çeken Atak, bir kamu mühendisinin emekli aylığının görevdeyken aldığı maaşın yaklaşık yarısına düştüğünü ve kuşaklar arası hak kaybı oluştuğunu vurguladı. Atak, "Mühendis ve mimarların yaşadığı sorunlar yalnızca aktif çalışma dönemiyle sınırlı kalmamakta, emeklilik sürecinde daha da derinleşmektedir. Bugün bir kamu mühendisinin emekli aylığı, görevdeyken aldığı maaşın yaklaşık yarısı düzeyine gerilemektedir. Bu durum, uzun yıllar yüksek sorumluluk altında görev yapan teknik personelin emeklilik döneminde ciddi bir gelir kaybı yaşamasına neden olmaktadır. Özellikle 1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlayan mühendis ve mimarlar açısından emeklilik koşulları daha da olumsuz bir tablo ortaya koymakta; aynı mesleği icra edenler arasında dahi kuşaklar arası belirgin bir hak ve gelir farklılığı oluşmaktadır" dedi.

Meclis'e Çağrı: Meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalı

Emrah Atak, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni; kamu mühendis ve mimarlarının çalışma ve emeklilik maaşlarının acilen iyileştirilmesi, özlük hakları ve kariyer basamaklarının yeniden düzenlenmesi, yönetici kadroları ile uzmanlık alanlarında görev-sorumluluk tanımlarının netleştirilmesi, tüm bunları kapsayacak "Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu"nun ivedilikle çıkarılması konularında gerekli adımları atmaya çağırdı.