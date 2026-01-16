Kamu Personel Sisteminde Reform İhtiyacı - Son Dakika
Kamu Personel Sisteminde Reform İhtiyacı

16.01.2026 13:29
Memur-Sen başkanı Yalçın, kamu personel sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve ücret reformu gerektiğini belirtti.

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu personel sistemini baştan sona ele almaya, sistemi yeniden onarmaya ihtiyaç var. ya işçileştirip ya memurlaştırıp, o ücret farklılıklarını da ortadan kaldıracak şekilde bu kısmı toparlamak gerekiyor" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla konfederasyon genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Yalçın, kamuda öğretmen açığının devam ettiğini belirterek, "Öğretmen açığı konusu hala gündemimizdedir ve varlığını korumaktadır. Kadrolu öğretmen ataması konusunda kontenjanın yükseltilmesini ve yeni atamaların yapılmasını istiyoruz. Çünkü ücretli öğretmen sistemi yerine kadrolu öğretmen istihdamı esas olmalıdır. Saatlik 160 lira düzeyindeki ek ders ücreti yetersizdir ve yalnızca oransal zamlarla değil, seyyanen artışlarla iyileştirilmesi gerekmektedir" dedi.

'KÖKLÜ BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR'

Yalçın, kamu personel sisteminin bütüncül biçimde ele alınması gerektiğini dile getirerek, "Kamu personel sistemini baştan sona ele almaya, sistemi yeniden onarmaya ihtiyaç var. ya işçileştirip ya memurlaştırıp, o ücret farklılıklarını da ortadan kaldıracak şekilde bu kısmı toparlamak gerekiyor. Çünkü memurla aynı işi yapan işçinin olduğu yerde farklı ücret uygulaması olursa, bu çalışanlar arasında huzursuzluğu büyütür. Kamu personel sistemi açısından bir bütünlüğe ihtiyaç var. Seçim zamanı yaklaştığında popülist yaklaşımlar sesin yükseldiği yere yönelerek 'Oraya bir şey yapalım' anlayışına dönüştüğü için sesini yükseltemeyenin bu anlamda dezavantajlı düştüğü durumlara dönüşüyor. Onun için bu yıl özellikle kamu personel sisteminde ücret reformunu içerecek şekilde o piramidi, hiyerarşik sistemi, ücret skalasını, çalışma mevzuatı boyutuyla, aynı işi yapanlar arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak şekilde köklü bir çalışmaya ihtiyaç var" diye konuştu.

'ÇARPIKLIĞA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN HAKEME BAŞVURMADIK'

Memur toplu sözleşmelerinde tutanağın devlet tarafından tutulduğunu aktaran Yalçın, "İşçilerde günlük uzlaştığınız, uzlaşmadığınız konuyu tutanak kağıdına getiriyorsunuz ve altına imza atıyorsunuz. Altını iki taraf da imzalıyor. 5'inci Dönem Toplu Sözleşme'de biz masada uzlaşamadık. Uzlaşmazlık tutanağı da imzalamadık. Hakeme giderken 'Aslında biz 90 tane maddeyi masada çözmüştük, uzlaşmıştık ama tutanak yok. Biz şunları uzlaştık ve çözdük' diye durumumuzu anlattık. İşveren ise daha tartışmaya yeni başladığımız ham halini götürüp, hakemin önüne koydu. Halbuki 90 madde çözmüştük, rakamsal olarak uzlaşamamıştık. Hakem de 'Böyle şey mi olur? Siz 21 gün çanak çömlek mi oynadınız, ne yaptınız?' demek yerine, aynen o şekliyle geçmiş dönemin kazanımını kayıt altına aldı. Yeni hiçbir şey vermeden süreci tamamladı. Onun için biz bu yıl hakem konusundaki bu çarpıklığa dikkat çekmek için 'Hakeme başvurmayacağız' dedik. Hakeme bizim ve hükümetin başvuru hakkı var. Biz başvurmadık" dedi.

'TARAFLARI BİR TÜRLÜ MASAYA GETİREMEDİK'

7'nci Dönem Toplu Sözleşme'de 3600 ek göstergeyi birinci derece için istediklerini belirten Yalçın, "Diğerleri için zaten o tartışma geride kaldı. Bu 5 milyon 300 bin kişiyi teşvik edilen bir düzenlemeydi. Kıymetli bir düzenleme; fakat son anda bazı konular tartışma masasından kaçırıldığı için acil durumlar ortaya çıktı. Birinci dereceye kadar yükselenlere de verilmesi gereken ek gösterge verilmediği için düzenleme kamuoyuna duyurulduğu anda, 'Adım önemli ama eksikleri vardı' diye eleştirdik. Sonra sağ olsun Cumhurbaşkanımız, 3600 ek göstergeye ilişkin bunun bu geri kalan kısma da vereceğine ilişkin bir vaatte bulundu. Bu çok kıymetli. Bunun bir an önce olmasını istiyoruz. Geçen dönem toplu sözleşmede kayıt altına aldık ve 'Yıl sonu gelmeden bu bitsin' dedik. Fakat bu yılın sonuna kadar masaya bir türlü tarafları getiremedik. Onun için bu toplu sözleşmede, bu kararı yineledik ve masada da irade bu iki yıl içerisinde mutlaka ama mutlaka çözülmesi yönündeydi. Biz istiyoruz ki bir an önce çözülsün; çünkü 3600 ek gösterge birinci derece 474 bin 800 kişiyi kapsıyor. Emekli olanlarla görevde olanlar dahil edildiğinde bu sayıyı kapsıyor. Bugün emekli maaşında birinci dereceye 3600 gösterge verince emekli olanın maaşında 7 bin 980 lira fark ediyor. Onun için birinci derece 3600 gösterge tartışmasını gündemden düşürmüyoruz. Emekli memura 8 bin 71 TL seyyanen zam o gün 'Yansıtacağız' denilip yansıtılmadığı için bugün her emekli memurun 21 bin 150 TL zararı var" diye konuştu.

Haber-Kamera: ANKARA,

Kaynak: DHA

