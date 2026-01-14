Kamu-Sen'den Ücret Adaletine Çağrı - Son Dakika
Kamu-Sen'den Ücret Adaletine Çağrı

14.01.2026 13:55
Kamu-Sen, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını talep etti.

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Ücrette Adalet, Vergide Hakkaniyet" talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, "En düşük devlet memuru maaşı mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Bu rakamlar içimizi karartıyor, umutlarımızı köreltiyor. Bir yandan ağırlaşan hayat şartları, diğer yandan hızla eriyen ücretler kamu çalışanlarını ve emeklileri ciddi bir ekonomik darboğaza sürüklemektedir" dedi.

Türkiye Kamu-Sen, "Ücrette Adalet, Vergide Hakkaniyet" talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Alanda toplanan memurlar "Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız", "Ek zam hakkımız söke söke alırız", "İşte sendika işte memur", "Refah payı hakkımız söke söke alırız", "Vergide adalet istiyoruz" sloganları attı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yaptığı basın açıklamasında resmi verilere göre 2025 yılı enflasyonunun yüzde 30,89 olarak açıklandığını hatırlatarak, "Buna karşın memur maaşlarına yapılan artış yıl içerisinde yüzde 22 aslında genele yapılan artış yüzde 18,60 ama en düşüğüne de yüzde 22,5 gibi seviyede kalmıştır. Sonuç açıktır. Enflasyon yükselmiş, maaşlar erimiştir. Ne yazık ki bu tablo memur ve emekliler açısından artık istisnai değil, alışılagelmiş bir durum olmuştur. 2024 yılında maaşlar enflasyonun yüzde 15,37 puan gerisinde kalmış. 2025 yılında toplamda 18,53 puanlık kayıp yaşanmıştır. Bu kayıp ancak sonradan verilen enflasyon farkı ile telafi edilmeye çalışılmış" diye konuştu.

"Tutmayan hedeflerin bedeli kamu görevlilerine ve emeklilere asla ödetilemez"

Enflasyon farkının zam olmadığını söyleyen Kahveci, "Enflasyon farkı, maaşları yalnızca gerçekleşen enflasyonu eşitleyen bir telafi ödemesidir. Zam ise maaşın alım gücünü artırması beklenen bir düzenlemedir. Son yıllarda maaş artışlarının sürekli olarak belirlenmektedir. Açıklanan rakamlar maaşların yalnızca enflasyon karşısında değil gıda, kira, ulaşım ve temel ihtiyat harcamalarındaki artışlar nedeniyle alım gücü açısından da ciddi biçimde gerilediğini göstermektedir. Ortaya çıkan tablo kamu çalışanları ve emeklileri için açık bir ekonomik çıkmazdır. Tutmayan hedeflerin bedeli kamu görevlilerine ve emeklilere asla ödetilemez" dedi.

"21 bin liraya yükselen ilave ek ödeme emekliye anasının ak sütü gibi helaldir"

Kahveci, bütün bu artışlarla birlikte en düşük dereceli bekar bir memurun maaşının yüzde 22,4 artarak 47 bin 500 liradan 58 bin 200 TL'ye ulaşacağını belirterek şunları kaydetti:

"Ortalama memur maaşı yüzde 22 oranında artacak ve yaklaşık 52 bin 500 TL'den 64 bin 100 TL'ye yükselecek. En düşük memura 10 bin 700 TL, ortalama bir memur memur maaşına ise 11 bin 600 TL artış gelecek. Bu rakamlarla memurlarımızın 6 ay geçinmesi beklenecek. Ancak bu rakamlar kamu çalışanlarının gerçek hayat koşullarını karşılamaktan uzaktadır. Bugün memur maaşları, yoksulluk sınırının, emekli maaşları da açlık sınırının altındadır. Yoksulluk sınırı 100 bin lira civarında, ortalama maaş 64 bin liradır. Dolayısıyla biz Türkiye Kamu Sen olarak bir kez daha ifade ediyoruz. En düşük devlet memuru maaşı mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Bu rakamlar içimizi karartıyor, umutlarımızı köreltiyor. Bir yandan ağırlaşan hayat şartları, diğer yandan hızla eriyen ücretler kamu çalışanlarını ve emeklileri ciddi bir ekonomik darboğaza sürüklemektedir. Emeklilik sistemi 2008 öncesi ve sonrası olarak ikiye bölünmüş ek ödeme, ilave ek ödeme, fazla mesai, ek ders gibi unsurlar emeklilik hesabına dahil edilmediği için görev aylığı ile emekli aylığı arasında bağı tamamen kopmuştur. Şu an itibariyle en düşük emekli memur aylığı 22 bin liradır. Dolayısıyla emeklilerimiz bu rakamla geçirmeleri de mümkün değildir. Öncelikle 2023 yılında ödenmeye başlanan ilave ek ödemenin yani 8 bin 77 liranın şu an itibariyle 21 bin liraya yükselen ilave ek ödeme emekliye anasının ak sütü gibi helaldir."

Kaynak: ANKA

