Kamu-Sen Üyelerinden Maaş Zammı Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kamu-Sen Üyelerinden Maaş Zammı Protestosu

14.01.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kamu-Sen Malatya, memur ve emekli maaşlarındaki yetersiz artışa tepki gösterdi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Türkiye Kamu-Sen Malatya Şubesi, memur ve emekli maaşlarındaki artış oranlarına tepki göstermek amacıyla Malatya Defterdarlığı önünde açıklama yaptı. Türkiye Kamu-Sen Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin, "Biz enflasyon kadar zammı kabul etmiyoruz" dedi.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Malatya Defterdarlığı önünde maaş zamlarını protesto etti.

"Alım gücü her geçen gün eriyor"

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücünün her geçen gün eridiğini ifade eden Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin, "2025 yılına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaş artışlarının gerçek hayat şartları karşısında ne denli yetersiz kaldığı bir kez daha net biçimde ortaya çıkmıştır. Resmi verilere göre 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın memur maaşlarına yapılan artış yıl içinde yüzde 22,5 seviyesinde kalmıştır. Sonuç açıktır: Enflasyon yükselmiş, maaşlar erimiştir. Ne yazık ki bu tablo, memur ve emekliler açısından artık istisnai değil, alışılagelmiş bir durum haline gelmiştir. Bugün gelinen noktada memur maaşları adeta ön ödemeli enflasyon farkı sistemiyle belirlenmektedir. Açıklanan rakamlar, maaşların yalnızca enflasyon karşısında değil; gıda, kira, ulaşım ve temel ihtiyaç harcamalarındaki artışlar nedeniyle de alım gücü açısından ciddi biçimde gerilediğini göstermektedir. Ortaya çıkan tablo, kamu çalışanları ve emekliler için açık bir ekonomik çıkmazdır" dedi.

"Biz enflasyon kadar zammı kabul etmiyoruz"

"Tutmayan hedeflerin bedeli kamu görevlileri ve emeklilere ödetilemez" diyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün memur maaşları yoksulluk sınırının, emekli maaşları ise açlık sınırının altında kalmıştır. Yoksulluk sınırı 100 bin lira civarındayken, ortalama maaş 64 bin liradır. Bu parayla bir memur ay sonunu nasıl getirecektir? Bu rakamlar içimizi karartmakta, umutlarımızı köreltmektedir. Bir yanda ağırlaşan hayat şartları, diğer yanda hızla eriyen ücretler, kamu çalışanlarını ve emeklileri ciddi bir ekonomik darboğaza sürüklemektedir. Biz enflasyon kadar zammı kabul etmiyoruz. Fedakarlık yapanların üzerine basarak yükselenlerin olduğu bir yerde, refahın kimlere ait olacağı da açıktır."

Kaynak: ANKA

Malatya, Ekonomi, Güncel, Memur, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu-Sen Üyelerinden Maaş Zammı Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:48:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kamu-Sen Üyelerinden Maaş Zammı Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.