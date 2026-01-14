Kamu-Sen Üyelerinden Maaş Zammı Protestosu

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Türkiye Kamu-Sen Malatya Şubesi, memur ve emekli maaşlarındaki artış oranlarına tepki göstermek amacıyla Malatya Defterdarlığı önünde açıklama yaptı. Türkiye Kamu-Sen Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin, "Biz enflasyon kadar zammı kabul etmiyoruz" dedi.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Malatya Defterdarlığı önünde maaş zamlarını protesto etti.

"Alım gücü her geçen gün eriyor"

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücünün her geçen gün eridiğini ifade eden Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin, "2025 yılına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaş artışlarının gerçek hayat şartları karşısında ne denli yetersiz kaldığı bir kez daha net biçimde ortaya çıkmıştır. Resmi verilere göre 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın memur maaşlarına yapılan artış yıl içinde yüzde 22,5 seviyesinde kalmıştır. Sonuç açıktır: Enflasyon yükselmiş, maaşlar erimiştir. Ne yazık ki bu tablo, memur ve emekliler açısından artık istisnai değil, alışılagelmiş bir durum haline gelmiştir. Bugün gelinen noktada memur maaşları adeta ön ödemeli enflasyon farkı sistemiyle belirlenmektedir. Açıklanan rakamlar, maaşların yalnızca enflasyon karşısında değil; gıda, kira, ulaşım ve temel ihtiyaç harcamalarındaki artışlar nedeniyle de alım gücü açısından ciddi biçimde gerilediğini göstermektedir. Ortaya çıkan tablo, kamu çalışanları ve emekliler için açık bir ekonomik çıkmazdır" dedi.

"Biz enflasyon kadar zammı kabul etmiyoruz"

"Tutmayan hedeflerin bedeli kamu görevlileri ve emeklilere ödetilemez" diyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün memur maaşları yoksulluk sınırının, emekli maaşları ise açlık sınırının altında kalmıştır. Yoksulluk sınırı 100 bin lira civarındayken, ortalama maaş 64 bin liradır. Bu parayla bir memur ay sonunu nasıl getirecektir? Bu rakamlar içimizi karartmakta, umutlarımızı köreltmektedir. Bir yanda ağırlaşan hayat şartları, diğer yanda hızla eriyen ücretler, kamu çalışanlarını ve emeklileri ciddi bir ekonomik darboğaza sürüklemektedir. Biz enflasyon kadar zammı kabul etmiyoruz. Fedakarlık yapanların üzerine basarak yükselenlerin olduğu bir yerde, refahın kimlere ait olacağı da açıktır."