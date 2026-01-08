Kamulaştırma Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
Ekonomi

Kamulaştırma Kararları Resmi Gazete'de

08.01.2026 09:22
Türkiye'de çeşitli projeler için taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazların yürütülecek projeler kapsamında kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Viranşehir Çevre Yolu Projesi ile Of-Çaykara (DOKAP) Yolu Projesi kapsamında araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Şanlıurfa ve Trabzon'daki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı işlerinin tamamlanması amacıyla mezkur OSB'ye ait imar planında kısmen sanayi parseli, yol, teknik altyapı, park ve yüzey suyu akış bandı kullanımında kalan bazı taşınmazların Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Mezitli Devlet Hastanesi bağlantı yolu ve Mersin-Adana devlet yolu ile Siirt-Pervari il yolu projeleri kapsamında yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Mersin ve Siirt'te ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması uygun bulundu.

Öte yandan Antalya Alanya Çenger Turizm Merkezi sınırları içindeki özel mülkiyete konu taşınmazın turizme yönelik yatırım yapılması amacıyla tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

