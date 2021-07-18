KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

BURDUR'da malzeme yüklü kamyonun yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Burdur- Büğdüz karayolu üzerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Burdur İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatına toprak malzeme boşaltacak olan Utkan Ç.'nin kullandığı 15 NL 969 plakalı damperli kamyon toprak malzemeyi boşalttığı sırada bir anda yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sürücü Utkan Ç., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.