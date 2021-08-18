Kamyona arkadan çarpıp hurdaya dönen otomobildeki çift, yaralandı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde aynı yöne giden kamyona arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Gürkan K. ve yanındaki eşi Meliha K. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan- Malkara karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Malkara'dan Keşan yönüne giden Gürkan K. yönetimindeki 59 KE 479 plakalı otomobil, aynı yöne giden İmdat B. yönetimindeki 59 HK 285 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Gürkan K. ve yanındaki eşi Meliha K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamyon şoförü İmdat B., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.