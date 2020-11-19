Kamyondan dökülen sebzeleri toplaması için vatandaşlar yardım etti - Son Dakika

Kamyondan dökülen sebzeleri toplaması için vatandaşlar yardım etti
19.11.2020 09:50
MERSİN'de kaza yapan kamyondan dökülen sebzelerin toplanmasına yardım eden vatandaşlar takdir topladı.
MERSİN'de kaza yapan kamyondan dökülen sebzelerin toplanmasına yardım eden vatandaşlar takdir topladı.
Olay, gece saatlerinde merkez Mezitli
ilçesi kuyuluk kavşağında meydana geldi. Kaza yapan sebze yüklü kamyonetten yola kasa içerisinde sebze savruldu. Kamyonet sürücünün yola savrulan sebzeleri toplamaya başladığını gören çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Vatandaşlar akan trafiğe rağmen gece karanlığında kamyonet sürücüsüne yardım ederek sebzeleri topladı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Son Dakika Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Kırmızı Oda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! 4 ünlü isim diziye dahil oldu Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler içinde 100'den fazla kurşun sıkıldı Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu