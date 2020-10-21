Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk
21.10.2020 09:50
Bursa'da yük dolu kamyonetin arkasına asılan gencin tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameraya yansıdı.
Bursa'da yük dolu kamyonetin arkasına asılan gencin tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir gencin hızla giden kamyonetin arkasına tutunarak gittiğini görenler gözlerine inanamadı. Yüklü olan kamyonetin kasasının kenarına basan gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Genci gören diğer sürücüler, kamyonete yaklaşmaktan çekindi.
Saniye saniye yaşanan korku dolu anlar kayıt altına alınırken, kamyonet gözden kayboldu. - BURSA
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