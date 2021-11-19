Üye Girişi
Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

19.11.2021 10:19
Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Mardin'de viraja ayrı yönlerden gelen kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mardin'de viraja ayrı yönlerden gelen kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Çatalyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrı yönlerden gelen 47 ABJ 258 plakalı Isuzu marka kamyonet ile 55 ADJ 34 plakalı Ford transit marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Kübra Nur Atik/ İHA)

Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kamyonet, Minibüs, Mardin, Isuzu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak
09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu 09:25 Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu 08:58 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek 08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı

Son Dakika Haberleri
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
11:28 Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu
11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:17 Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
11:14 Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu
11:13 Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor
11:06 Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL
10:56 Bestemsu Özdemir ve şef Yağız İzgül ayrıldı
10:53 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu         
11:29
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 11:40:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement