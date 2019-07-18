Son Dakika Haberleri: Kamyonet sürücüsüne 15 yıla kadar hapis istemi
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Kamyonet sürücüsüne 15 yıla kadar hapis istemi

3 saat önce

Adana'da motosikletli iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan kamyonet sürücüsü hakim karşısına çıktı.

Kamyonet sürücüsüne 15 yıla kadar hapis istemi, System.String[]
Adana'da motosikletli iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan kamyonet sürücüsü hakim karşısına çıktı.
Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa B. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.
Mustafa B. savunmasında, D-400 kara yolunda refüje yaklaştığı sırada bir ses duyduğunu belirterek " Motosiklet, bakmama fırsat kalmadan refüj ile benim arama girdi. Bu yaşa kadar hiçbir suç işlemedim. Ben gerçekleri anlattım." dedi.
Ölenlerden Nurullah Kaya'nın babası Necati Kaya ise kamyonetin yola hatalı çıktığını iddia ederek, sanıktan şikayetçi oldu.
Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesinden kusur raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Mustafa B'nin (62) kullandığı 01 LJ 166 plakalı kamyonetin, Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Asri Mezarlık mevkisinde, Ömer Kaya (30) yönetimindeki 01 BDJ 96 plakalı motosiklete çarpması sonucu Kaya ile beraberindeki akrabası Nurullah Kaya (25) hayatını kaybetmişti.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:20 Kaynak: AA
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