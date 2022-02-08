Kamyonet tarlaya uçtu - Son Dakika

Kamyonet tarlaya uçtu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada bir kamyonet tarlaya uçtu.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde Ballıhoca köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne doğru seyir halindeki Ümit Y. idaresindeki 34 HR 4131 plakalı bir tekstil fabrikasına ait kapalı kasa kamyonet, yağışlardan ötürü aşırı kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Trafik ve Emniyet Trafik ekipleri intikal etti. Yolda güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, aynı noktada her yağışta çokça kazaların yaşandığını anlatan bölge sakinleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bahse konu yolu ivedilikle onarmasını istedi.