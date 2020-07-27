Kamyoneti ve evi soymaya çalıştı, tırmandığı binadan düşünce yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aynı mahalledeki kamyonet ve evi aynı gece soymaya çalışan S.E., polisten kaçarken tırmandığı binanın ikinci katından düşünce yakalandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan S.E., 3008 Sokak'ta park halinde olan kamyoneti soymaya çalıştı. Bu sırada, 3 katlı apartmanın birinci katında oturan araç sahibi B.Ş., hırsızın kamyonetine girmeye çalıştığını görünce evinin balkonundan atlayarak hırsızı kovalamaya başladı. Araç sahibinin kovalaması üzerine kaçan S.E., belinden çıkardığı tabancayı kamyonet sürücüsü B.Ş.'ye doğrultup, peşini bırakmasını söyledi. Bunun üzerine S.E. uzaklaşırken, kamyonet sahibi B.Ş. de durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Gülyaka Mahallesi'ne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

'BEN HIRSIZIM' DİYE CEVAP VERDİ'Yaşadıkları olay nedeniyle çok korktuklarını ifade eden ve isminin gizli kalmasını isteyen kamyonet sahibi B.Ş.'nin eşi, şunları söyledi: "Evde uyuduğumuz sırada telefonum çaldı ve karşı komşumuzun aradığını gördüm. Telefonu açtığımda, kamyonete girmeye çalışan biri olduğunu söylediler. Ben de evin balkonuna giderek, orada uyuyan kocamı uyandırdım. Bu sırada, kamyonete girmeye çalışan kişiye kimsin diye bağırınca 'ben hırsızım' diye cevap verdi. Kocam hemen balkondan aşağıya atladı ve hırsızı kovalamaya başladı. Mahallenin aşağısında o kişi, kocama silah doğrulttu ve kaçtı. Çok korktuk."GİRDİĞİ DAİREDE EV SAHİBİ İLE BOĞUŞTUKamyoneti soyamayan S.E., daha sonra 3010 Sokak'ta bulunan eve girdi. S.E., hırsızlık yaparken ev sahibinin uyanması üzerine aralarında boğuşma yaşandı. Ev sahibi Y.G.'nin elinden kurtulan hırsız, tabancasını çıkartarak tehdit etti. S.E., evden aldığı tablet ile sokağa çıktığında ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görüp, yeniden kaçmaya çalıştı. Polis ile S.E. arasında kovalamaca başlarken, hırsız bu sefer de 3011 Sokak'taki başka bir eve tırmanmaya çalıştı. Tırmandığı binanın ikinci katından düşen S.E., yakalandı. Yaralı olan S.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırıma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.E.'nin hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.