Kamyonetin çarptığı yaya haşatını kaybetti - Son Dakika

Kamyonetin çarptığı yaya haşatını kaybetti
26.10.2020 13:15
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Dumlupınar Mahallesi, Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Soner İ. yönetimindeki 52 KD 748 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmekte olan Cemil Yalman'a çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Yalman, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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