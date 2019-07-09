Kamyonetin çarptığı yaya öldü
1 saat önce
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ankara Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:33 Kaynak: AA
'nın Kızılcahamam
ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.Ü'nün kullandığı 06 AE 5989 plakalı kamyonet, hastane kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Bakır'a (70) çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Bakır'ın cenazesi, Kızılcahamam Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı Ankara Gar Katliamı'nda İçişleri Bakanlığı 350 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sevk edildi