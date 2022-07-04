Kamyonetle tır çarpıştı, tırdaki yemler yola saçıldı - Son Dakika
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Kamyonetle tır çarpıştı, tırdaki yemler yola saçıldı

04.07.2022 19:35
Kamyonetle tır çarpıştı, tırdaki yemler yola saçıldı

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören yol ayrımında bir kamyonet ile tırın karıştığı kaza sonrasında kamyonet takla attı, tır ise yan yattı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören yol ayrımında bir kamyonet ile tırın karıştığı kaza sonrasında kamyonet takla attı, tır ise yan yattı. Tırda bulunan yemlerin yola saçılması nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 03 UV 299 plakalı tır ile 34 DRU 879 plakalı kamyonetin çarpışması sonu yaşanan kazada kamyonet takla attı, tır ise yan yattı. Yan yatan tırın dorsesinde Kurban Bayramı öncesinde hayvanlara verilmek üzere taşınan tonlarca yem ise otoyola döküldü. Otoyol yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldıktan sonra tek şeridi kontrollü şekilde açıldı. Kazada yaralanan olmazken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenme işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Yassıören, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetle tır çarpıştı, tırdaki yemler yola saçıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonetle tır çarpıştı, tırdaki yemler yola saçıldı - Son Dakika
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