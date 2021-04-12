Kamyonetlerin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü - Son Dakika

Kamyonetlerin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

ESKİŞEHİR'de kontrolünden çıkan kamyonetle karşı şeride geçerek başka bir kamyonete çarpan ve ağır yaralanan Bünyamin Arıkan (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de kontrolünden çıkan kamyonetle karşı şeride geçerek başka bir kamyonete çarpan ve ağır yaralanan Bünyamin Arıkan (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bünyamin Arıkan yönetimindeki 26 AF 356 plakalı kamyonet, Teknik Üniversite Sakintepe girişi önünde karşı şeride geçerek, Ali Eren (25) yönetimindeki 26 UH 093 plakalı kapalı kasa kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Arıkan, ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Arıkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Arıkan'ın yakınları sosyal medya üzerinden baş sağlığı mesajları yayınlarken, kazada yaralanan diğer 6 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.



Son Dakika

Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi

1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi

ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu

CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti

Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi

ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu