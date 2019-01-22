Son Dakika Haberleri: Kamyonun Ezdiği Suriyeli Öldü

Kamyonun Ezdiği Suriyeli Öldü

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, kaldırımda bisikletini tutarak yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris'e (23) çarpıp üzerinden geçti.

Kamyonun Ezdiği Suriyeli Öldü, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, kaldırımda bisikletini tutarak yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris'e (23) çarpıp üzerinden geçti. Faris'in hayatını kaybettiği kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Alanyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl'e giden İbrahim T. (40) yönetimindeki 41 GR 922 plakalı tomruk yüklü kamyon iddiaya göre kontrolden çıkarak, kaldırımda elinde bisikletiyle yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris'e çarpıp, üzerinden geçti. 

Kazanın ardından Musa el Faris kanlar içinde yerde hareketsiz kalırken, İbrahim T. kamyonu yol kenarına park ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Musa el Faris'in hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri ise bölgede inceleme yaptı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis kaçan İbrahim T.'yi arıyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:03 Kaynak: DHA

İnegöl, Suriye, Bursa, 3. Sayfa
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