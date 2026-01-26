Kanada, Çin ile Serbest Ticaret Anlaşması Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kanada, Çin ile Serbest Ticaret Anlaşması Yok

26.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Carney, ABD'nin gümrük tarifesi tehdidine rağmen Çin ile serbest ticaret yapmayacaklarını belirtti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi tehdidi üzerine ülkesinin Çin'le serbest ticaret anlaşması yapma niyetinin olmadığını söyledi.

CBC News'ün haberine göre Carney, başkent Ottawa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'le son dönemde gerçekleştirilen düzenlemelerin serbest ticaret anlaşması olmadığını dile getirdi.

"Son birkaç yılda ortaya çıkan bazı sorunları gidermeye çalıştık. Elektrikli araçlar, tarım ve balıkçılık ürünleri gibi kalemlerde meseleleri düzeltmeye yönelik adımlar attık." diyen Carney, Kanada'nın Çin'le serbest ticaret anlaşması yapma niyetinin bulunmadığını belirtti.

Carney, taraflardan birinin Çin gibi "piyasa dışı" bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlaması halinde diğer ortakları önceden bilgilendirmesini şart koşan Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'na (CUSMA) bağlı olduklarını yineledi.

Çin ile gerilimli bir dönemin ardından 16 Ocak'ta Pekin'i ziyaret eden Carney, iki ülkenin yeni stratejik ortaklık kurma yönünde ilerlediğini söylemişti.

Bu kapsamda Kanada, 2024'te Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldıracağını açıklamış, Çin de buna karşılık, Kanada'dan ithal kolza yağı, küspesi ve tohumlarına getirdiği ek yüzde 100 gümrük vergisini mart itibarıyla yüzde 15 dolaylarına çekeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Trump ise 24 Ocak'ta Carney için "Vali Carney" ifadesini kullanarak, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada, Çin ile Serbest Ticaret Anlaşması Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:21:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kanada, Çin ile Serbest Ticaret Anlaşması Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.