Kanada, Çin ile Serbest Ticaret Anlaşması Yok

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi tehdidi üzerine ülkesinin Çin'le serbest ticaret anlaşması yapma niyetinin olmadığını söyledi.

CBC News'ün haberine göre Carney, başkent Ottawa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'le son dönemde gerçekleştirilen düzenlemelerin serbest ticaret anlaşması olmadığını dile getirdi.

"Son birkaç yılda ortaya çıkan bazı sorunları gidermeye çalıştık. Elektrikli araçlar, tarım ve balıkçılık ürünleri gibi kalemlerde meseleleri düzeltmeye yönelik adımlar attık." diyen Carney, Kanada'nın Çin'le serbest ticaret anlaşması yapma niyetinin bulunmadığını belirtti.

Carney, taraflardan birinin Çin gibi "piyasa dışı" bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlaması halinde diğer ortakları önceden bilgilendirmesini şart koşan Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'na (CUSMA) bağlı olduklarını yineledi.

Çin ile gerilimli bir dönemin ardından 16 Ocak'ta Pekin'i ziyaret eden Carney, iki ülkenin yeni stratejik ortaklık kurma yönünde ilerlediğini söylemişti.

Bu kapsamda Kanada, 2024'te Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldıracağını açıklamış, Çin de buna karşılık, Kanada'dan ithal kolza yağı, küspesi ve tohumlarına getirdiği ek yüzde 100 gümrük vergisini mart itibarıyla yüzde 15 dolaylarına çekeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Trump ise 24 Ocak'ta Carney için "Vali Carney" ifadesini kullanarak, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.