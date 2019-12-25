Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Kanada Deprem Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vancouver'un 188 kilometre batısındaki Port Hardy olduğu bildirildi.

Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve Vancouver'ın yanı sıra Richmond kentinde de hissedildiği belirtildi.

Deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmazken, Tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu açıklarında pazartesiden bu yana 4,8 ile 6,0 büyüklüğünde 5 deprem daha yaşanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:50 Kaynak: AA
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