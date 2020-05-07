Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 348'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 348'e yükseldi - Son Dakika

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 348'e yükseldi

6 saat önce

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 348'e çıktı.

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 348'e yükseldi, System.String[]

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 348'e çıktı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 182 ölüm daha kaydedildi. Böylece virüs ölümlerinin sayısı 4 bin 348'e yükseldi.

Kanada'da pozitif Kovid-19 vaka sayısı da son 24 saatte bin 450 artarak 63 bin 496'ya ulaştı.

"Ölümler beklediğimizden yüksek"

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, düzenlediği basın toplantısında, kaydedilen ölüm rakamlarının beklenenden fazla olduğunu söyledi.

Hazırlanan ulusal projeksiyonlarda Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 3 bin 800 ila 3 bin 900 arasında olmasını öngördüklerini aktaran Tam, ancak rakamın 4 bin 300'ün üzerine çıktığını ifade etti.

Tam, yaşlı bakım merkezlerinde Ontario ve Quebec'te yoğunluklu yaşanan Kovid-19 ölümlerinin, diğer eyaletlere de sıçramasının endişe verici olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 1 milyon kişiye test uygulandı


Şu ana kadar 970 bin kişinin testinin tamamladığını aktaran Tam, sayının ilerleyen saatlerde 1 milyona ulaşacağını bildirdi.

Tam, günlük testlerin Kanada'nın Kovid-19'la yaşamayı öğrenmesinin temeli ve test sayısını artırmanın da salgının önüne geçmenin en önemli adımlarından olduğunu vurguladı.

Virüsün semptomları bulunmayan kişiler tarafından yayıldığına işaret eden Tam, okulları ve işletmeleri yeniden açmanın bireyleri fiziksel olarak birbirinden uzak tutmak için sürekli bir çaba gerektirdiğini ve düzenli el yıkamanın bu aşamadaki önemini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 08:34 Kaynak: AA


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