Kanada'da kuş gribi yayılıyor - Son Dakika
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Kanada'da kuş gribi yayılıyor

01.04.2022 13:17
Kanada'da kuş gribi yayılıyor

Kanada Gıda Denetleme Kurumu (CFIA), Ontario eyaletinin güneyindeki bir çiftlikte H5N1 türü kuş gribinin saptanmasının ardından virüsün yayıldığını açıkladı.

Kanada Gıda Denetleme Kurumu (CFIA), Ontario eyaletinin güneyindeki bir çiftlikte H5N1 türü kuş gribinin saptanmasının ardından virüsün yayıldığını açıkladı.

Kurumun açıklamasında, ilk olarak 27 Mart'ta eyalete bağlı Guelph kentindeki bir tavuk çiftliğinde tespit edilen kuş gribinin, ertesi gün 95 kilometre güneydeki Zorra kentinde bulunan kümes hayvanları çiftliğine de sıçradığı kaydedildi.

CFIA'nın açıklamasına göre, H5N1 virüsü, son olarak Zorra'nın 99-kilometre güneyindeki Woolwich kentinde bulunan üçüncü bir çiftlikte daha görüldü.

Woolwich'teki kümes hayvanlarında yüksek derecede patojenik H5N1 kuş gribi türünün bulunduğu belirtilen açıklamada, önlem olarak kontrol bölgeleri oluşturulduğu ve yakındaki çiftliklerin biyogüvenliklerini artırmalarına yardımcı olunduğu ifade edildi.

CFIA açıklamasında kuş gribinin, enfekte hayvanlarla düzenli temas halinde olmayan insanlar için önemli bir sağlık sorunu oluşturmadığı belirtilerek, halktan hasta görünen hayvanlardan uzak durmaları ve bu tür durumlarda yerel yönetimlere haber verilmesi istendi.

Bu arada Toronto Hayvanat Bahçesi de güney Ontario'da kuş gribi virüsünün saptanmasının ardından kuşlara ait bölümleri halka kapattı.

Ontario eyaletine bağlı Waterloo kentinde geçen hafta kuş gribi virüsü saptanan kırmızı kuyruklu bir şahinin keşfedilmesi, Toronto Hayvanat Bahçesi yönetimini kuş kafeslerini halka kapatmaya sevk etti.

Kanada'da son aylarda Nova Scotia ve Newfoundland eyaletlerindeki bazı kümes hayvanı çiftliklerinde de kuş gribi salgınları saptanmıştı.

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Kuş Gribi, Woolwich, Ontario, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da kuş gribi yayılıyor - Son Dakika


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