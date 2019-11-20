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Kanada'da öğretmenler dini sembol yasağına karşı dava açtı
6 saat önce
Kanadalı öğretmenler, Quebec eyaleti hükümetince hazırlanan ve haziran ayında yasalaşan dini sembolleri yasaklayan kanunun iptali için dava açtı.
Kanadalı öğretmenler, Quebec eyaleti hükümetince hazırlanan ve haziran ayında yasalaşan dini sembolleri yasaklayan kanunun iptali için dava açtı.
Eyalet genelinde 44 bin üyeyle öğretmenlerin en güçlü örgütlerinden biri olan Özerk Eğitim Federasyonu'nun Başkanı Sylvain Mallette, "Bill 21" olarak bilinen kanunun öğretmenlerin işlerini ve çalışma koşullarını tehlikeye attığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:34
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