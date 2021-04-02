Kanada' da turistler karantina otelindeki koşullara isyan etti - Son Dakika

Kanada'da ülkeye hava yoluyla gelen ziyaretçiler için uygulanan otel karantinasına isyan eden turistler, cinsel tacize uğradıklarını ve hapis hayatı yaşadıklarını ifade ederek, isyan etti.

Kanada'da 22 Şubat'ta başlatılan ülkeye hava yoluyla gelen yolcular için uygulanan otel karantinasındaki kötü koşullara tepki gösteren bir çok turist cinsel tacize uğradıklarını iddia etti. Ülkeye gelen turistler, test sonuçlarını beklerken devletin belirlediği karantina otellerinde 2 bin dolardan fazla konaklama masrafına rağmen şartların kötü olduğunu ifade etti. Saatlerce aç ve susuz bırakıldıklarını belirten turistler, verilen hizmeti protesto etmek için ünlü otelin lobisinde toplandı.

"BİZ MİSAFİRİZ HAYVAN DEĞİLİZ"

Karantina oteldeki muameleyi protesto eden kadın turist, otel personeline "Biz misafiriz, hayvan değiliz!" diyerek tepki gösterdi. Kadın turist, Montreal'daki karantina odasındaki kapı kilidinin bulunmaması nedeniyle bir kişi tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. Öte yandan, Kanada'nın Federal Halk Sağlığı kurumu tarafından görevlendirilen bir güvenlik görevlisi ise, karantina kurallarına ilişkin yaptığı kontrol sırasında cinsel saldırı ile suçlandı.

KONAKLAMA BEDELİ 2 BİN DOLAR

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından açıklanan yeni tedbirlere göre, yolcuların masrafları kendilerine ait olmak üzere havalimanlarında Kovid-19 testi yaptırmaları gerekiyor. Yolcuların, test sonuçlarını beklerken devletin belirlediği otellerde kalmaları üç gün izole olmaları ve 2 bin dolardan fazla konaklama masraflarını da kendileri karşılamaları gerekiyor.