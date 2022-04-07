Kanada'da Yabancıların Ev Alması Yasaklanıyor - Son Dakika
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Kanada'da Yabancıların Ev Alması Yasaklanıyor

07.04.2022 12:32
Kanada'da Yabancıların Ev Alması Yasaklanıyor

OTTAWA, 6 Nisan (Xinhua) — Yabancılara konut alım yasağı, apartmanlar ve müstakil evler için geçerli olacak. Daimi ikamet edenler, yabancı işçiler ve öğrenciler bu yeni uygulamanın dışında tutulacak. Haberde, yaşayacakları birincil konutu satın alan yabancıların bu uygulamadan muaf olacağı belirtildi. CTV'nin haberinde yer verdiği bir hükümet yetkilisi uygulama için, "Amaç Kanada'daki evlerin Kanadalılara kalmasını sağlamak" […]

<a class='keyword-sd' href='/kanada/' title='Kanada'>Kanada</a>'da Yabancıların Ev Alması Yasaklanıyor

OTTAWA, 6 Nisan (Xinhua) — Yabancılara konut alım yasağı, apartmanlar ve müstakil evler için geçerli olacak. Daimi ikamet edenler, yabancı işçiler ve öğrenciler bu yeni uygulamanın dışında tutulacak. Haberde, yaşayacakları birincil konutu satın alan yabancıların bu uygulamadan muaf olacağı belirtildi. CTV'nin haberinde yer verdiği bir hükümet yetkilisi uygulama için, "Amaç Kanada'daki evlerin Kanadalılara kalmasını sağlamak" dedi.

Habere göre, bu politika değişikliği yasalaştırılacak ve hükümete cezaları belirleme yetkisi ile yasanın ihlali halinde müdahale etmesi için potansiyel yargı yetkileri verilecek. Yabancı alıcılara yönelik bu uygulamanın maliyetine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Haberde, konut sıkıntısı, envanter eksikliği ve hızla yükselen fiyatlar göz önüne alındığında, konut satın alınabilirliğinin Perşembe günü açıklanacak federal bütçenin ana konusu olacağı belirtildi. Perşembe günü duyurulacak bütçede, konutların daha hızlı inşası, uygun fiyatlı konut birimlerinin yapımı, ayrıca kooperatif konutlarının kredileri ve finansmanı da yer alacak.

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Hükümet, Kanada, Nisan, konut, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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