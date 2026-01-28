Kanada, Hindistan'a Enerji İhracatını Artırmayı Hedefliyor - Son Dakika
Kanada, Hindistan'a Enerji İhracatını Artırmayı Hedefliyor

28.01.2026 09:54
Kanada Enerji Bakanı Hodgson, Hindistan ile enerji işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı.

YENİ DELHİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Kanada Enerji Bakanı Tim Hodgson, müşteri portföyünü çeşitlendirmek ve ABD'ye arz bağımlılıklarını azaltmak amacıyla Hindistan'a enerji ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Hodgson, Hindistan'ın batısındaki Goa eyaletinde devam eden Hindistan Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada, "Arz kitlemizi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Kanada, enerjisinin yüzde 98'ini tek bir müşteriye sağlıyordu. Arz kitlemizi çeşitlendirmeye kararlıyız. Hindistan'ın dünyada enerji talebi en hızlı büyüyen ülke olması nedeniyle, Hindistan ile çalışmayı fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Kanada'nın, Hindistan Enerji Haftası'na federal bakanlık düzeyinde ilk kez katılması, sekiz yılın ardından ilk kez gerçekleşen Kanada-Hindistan enerji diyaloğuna da işaret ediyor.

Salı-cuma günleri düzenlenecek olan 2026 Hindistan Enerji Haftası'nda 125 ülke ve bölgeden temsilciler Goa'da bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua

