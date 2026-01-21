Kanada Ordusu Olası ABD İşgaline Karşı Taktikler Geliştiriyor - Son Dakika
Kanada Ordusu Olası ABD İşgaline Karşı Taktikler Geliştiriyor

21.01.2026 11:17
Kanada ordusu, ABD'nin olası işgaline karşı stratejiler ve taktikler üzerinde çalışıyor.

Kanada ordusunun, ABD'nin ülkeyi işgal ettiği bir senaryoyu modellediği ve buna karşı kullanılabilecek taktikleri değerlendirdiği öne sürüldü.

Kanada merkezli The Globe and Mail gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın kuzey ve güney Amerika kıtalarına yönelik söylemleri Kanada ordusunu harekete geçirdi.

Gazeteye konuşan iki hükümet yetkilisi, Kanada ordusunun ABD'nin olası bir işgalini ve buna verebilecekleri karşılığı modellediğini ve üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, ordunun modelinde ABD'nin işgale güneyden başlamasının ve Kanada'nın kara ile denizdeki stratejik pozisyonlarını iki gün ila bir hafta içinde aşacağının öngörüldüğünü belirtti.

Kanada'nın tipik bir ABD saldırısını püskürtmek için gerekli askeri personele ve gelişmiş ekipmana sahip olmadığını söyleyen yetkililer, ordunun, pusu, sabotaj, insansız hava aracı saldırıları ve vur-kaç gibi taktikleri denediğini anlattı.

Yetkililer, ordunun üzerinde çalıştığı taktiklerin, Afganistan'da Rusya ve ABD güçlerine karşı kullanılanlara benzediğini ve değerlendirilmelerindeki amacın, olası işgalcilere büyük kayıplar verdirmek olduğunu ifade etti.

Hazırlıklara rağmen işgal olası görülmüyor

Öte yandan yetkililer, Trump yönetiminin Kanada'yı işgal emri vermesini olası görmediklerini dile getirdi.

ABD ordusuyla ilişkilerin olumlu seyrettiğini belirten yetkililer, ABD'nin inşa ettiği savunma sistemi "Altın Kubbe"ye Kanada'nın katılımı konusunda birlikte çalışıldığını kaydetti.

Yetkililerin açıklamaları, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmasının ardından Trump'ın Batı Yarım Küre'ye yönelik söylemlerinin arttığı dönemde geldi.

Trump 20 Ocak'ta sosyal medya hesabından, üzerine oynanmış bir görsel paylaşmış, görselde Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği bir haritaya yer verilmişti.

Kanada'nın CBC News kanalının 19 Ocak'taki haberinde de Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Grönland'daki tatbikatlara katılmaları için adaya asker göndermeyi değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

