Kanada Ukrayna'ya Ek Askeri Yardım Sağlayacak - Son Dakika
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Kanada Ukrayna'ya Ek Askeri Yardım Sağlayacak

25.05.2022 12:43
Kanada Ukrayna'ya Ek Askeri Yardım Sağlayacak

ABD'den 98 milyon Kanada dolarına (80 milyon ABD doları) varan bir maliyetle tedarik edilen bu mühimmata çok ihtiyaç duyulması nedeniyle süreç hızlandırılarak mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.

ABD'den 98 milyon Kanada dolarına (80 milyon ABD doları) varan bir maliyetle tedarik edilen bu mühimmata çok ihtiyaç duyulması nedeniyle süreç hızlandırılarak mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.

OTTAWA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım içerikli hibede bulunacağını duyurdu. Bakan basın açıklamasında, Ukrayna ordusunu daha fazla desteklemek amacıyla fünyeler ve şarj çantalarının da içinde olduğu 155 mm'lik NATO standart mühimmatından 20.000'den fazla topçu mermisi gönderileceğini söyledi. Basın açıklamasına göre, söz konusu mühimmat, Kanada ve müttefiklerinin Ukrayna kuvvetlerine hibe ettiği ve Kanada Silahlı Kuvvetleri üyelerinin Ukrayna Güvenlik Kuvvetleri'ndeki meslektaşlarına eğitim verdiği M777 havan toplarının da aralarında olduğu silahlarda kullanılacak.

Basın açıklamasında, ABD'den 98 milyon Kanada dolarına (80 milyon ABD doları) varan bir maliyetle tedarik edilen bu mühimmata çok ihtiyaç duyulması nedeniyle sürecin hızlandırılarak mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya ulaştırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Bu askeri yardımdan önce Kanada, 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna'ya, top malzemeleri ve Kanada yapımı drone kameraları temin etmiş, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri için finansman sağlamış ve diğer askeri yardımlarda bulunmuştu. Basın açıklamasında, Kanada'nın Ukrayna'yı desteklemek amacıyla şimdiye kadar 2 milyon sterlini aşkın değerde askeri yardım taşıyan iki taktik hava ikmal uçağını da tahsis ettiği kaydedildi.

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Kaynak: Xinhua

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