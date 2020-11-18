Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu - Son Dakika

Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu

Saçma ile yaralanan Doğan'ı bulan hayvan sever avcılara tepki gösterdi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde kanadı yaralı olarak bulunan kızıl Doğan tedavi edilmek üzere Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Oltu Şehitler Mahallesi Narman yolu üzerinde Tuncay Vural'a ait ahırın önüne gelen kanadından yaralı Kızıl Doğan'a 15 yaşındaki yüreği güzel Mehmet Akif Vural sahip çıktı.

Mehmet Akif Vural, akşam saatlerinde ahırı kontrol için gittiğinde ahırın önünde uçamayan Kızıl Doğanı görüp sonra doğanı alıp babasının çay kahvesine getirerek Milli parklar görevlilerine haber verdiler. Gece çay kahvesinde elleriyle et yediren Tuncay Vural ve Oğlu sabah Milli Parklar görevlisine yaralı kartalı teslim ettiler.

Mehmet Akif Vural, "Çiftliğe gittiğimde yaralı kızıl kartalı gördüm aldım getirdim veterinere götürüp tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacağız" dedi.

Tuncay Vural ise "Oğlum yaralı kartalı bulup getirdi. Buraya kartalı avcılar yaralamışlar yetkililere bildirdik, yarın sabahta milli parklardaki görevlilere teslim edeceğiz. Hayvan sağlığına kavuşunca tekrar doğaya salacağız" dedi.

Kanadından saçma ile yaralanan kartalı avcılar tarafından yaralandığını iddia eden Vural, avcılara çağrıda bulunarak, "Lütfen avcılar dikkat edin doğadaki hayvanlarımızı koruyalım hepinizden rica ediyorum attığınız mermilere dikkat edin ve doğamızı kirletmeyelim. Hayvanlarımızı koruyalım bu güzel hayvanların sonunu getirmeyelim" diye konuştu.