KANAL D'DEN KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL DİJİTAL DENEYİM

06.03.2026 18:48
BİR REPLİKLE GÜÇLÜ KADINLARA MESAJ

BİR REPLİK BİN KADIN

Kanal D, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı "Bir Replik Bin Kadın" uygulamasıyla izleyicilere anlamlı bir paylaşım deneyimi sunuyor. BirReplikBinKadin.com adresi üzerinden erişilebilen uygulama, Kanal D dizilerinin unutulmaz kadın karakterlerinin ilham veren repliklerini keşfetme ve bu sözleri hayatınızdaki güçlü kadınlarla paylaşma imkanı sağlıyor.

SEVİLEN DİZİ KARAKTERLERİNİN REPLİKLERİ

Uygulamaya giren kullanıcılar, Kanal D dizilerindeki güçlü kadın karakterlerin anlamlı ve ilham verici sözlerini keşfedebiliyor. Dizilerden seçilen bu replikler arasından en beğenilen söz seçildikten sonra, uygulama üzerinden paylaşım yapılabiliyor.

TEK TIKLA ANLAMLI MESAJ

Platformda yer alan "Anneye", "Dosta" "Eş, Sevgiliye" ve "İş Arkadaşına" butonları sayesinde kullanıcılar seçtikleri repliği tek tıkla herkese gönderebiliyor. Böylece dizilerden ilham alan güçlü sözler, gerçek hayattaki güçlü kadınlara ulaşıyor.

GÜÇLÜ KADINLARIN GÜNÜ KUTLANIYOR

"Bir Replik Bin Kadın" uygulaması, Kanal D dizilerinde hayat bulan kadın karakterlerin cesaretini ve ilham veren sözlerini izleyicilerle buluştururken, aynı zamanda kadınların hayatımızdaki değerini hatırlatan anlamlı bir paylaşım fırsatı sunuyor. Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan bu deneyim, izleyicileri bir replikle teşekkür etmeye, ilham vermeye ve hayatlarındaki güçlü kadınları kutlamaya davet ediyor.

