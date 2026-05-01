Tırmanış facia ile noktalandı! Kız arkadaşının gözleri önünde feci şekilde can verdi

Brezilya’da tehlikeli bir dağ tırmanışı sırasında yaşanan kaza, trajediyle sonuçlandı. Deneyimli dağcı Igor Andreoni Barbabella de Oliveira (40), ipinin kopması sonucu 80 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

KIZ ARKADAŞININ GÖZLERİ ÖNÜNDE DÜŞTÜ

Olay, Morro da Ponta Aguda bölgesinde, “Lisbela ve Mahkum” olarak bilinen zorlu rotada meydana geldi. Igor, kız arkadaşı Luiza ile birlikte tırmanış yaparken dengesini kaybederek düştü. Luiza, yaşananları “Onun ‘yakala, yakala’ diye bağırdığını duydum ve sonra düştüğünü gördüm” sözleriyle anlattı.

EKİPLER ZORLUKLA ULAŞTI

İhbar üzerine olay yerine ulaşan acil müdahale ekipleri, yoğun bitki örtüsü ve kayalık alan nedeniyle kurtarma çalışmalarında büyük zorluk yaşadı. Igor’un cansız bedeni, ulaşılması güç bir noktada bulunurken, ekipler bölgeye ulaşmak için arazide yol açmak zorunda kaldı.

EKİPMAN ARIZASI ŞÜPHESİ

Luiza, düşüş sırasında emniyet sisteminde herhangi bir zorlama hissetmediğini belirtirken, bu durum ekipman arızası ihtimalini gündeme getirdi. Çiftin bir rehber eşliğinde tırmandığı ve rota üzerinde daha önce de küçük sorunlar yaşadığı ifade edildi. İlk bölümde bir tutamağın kırıldığı ve tırmanış sırasında bir taşın yerinden oynadığı belirtilirken, rehber kitapta sonraki bölümlerin sağlam olduğu bilgisi nedeniyle tırmanışa devam edildiği öğrenildi. Ölümcül kazanın ikinci bölümde meydana geldiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıklarken, Igor’un cenazesi detaylı inceleme için Itaberaba’daki Teknik Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

SOSYAL MEDYADA TAZİYE MESAJLARI

Yaklaşık 10 yıldır dağcılıkla uğraşan Igor’un ölümü sonrası ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda “Sevdiği işi yaparken ayrıldı” ve “Bize yaşama ilhamı verdin” gibi mesajlar dikkat çekti.