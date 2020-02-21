Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2 - Son Dakika

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Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2
7 saat önce
KOKUNUN NEDENİ BELLİ OLDUErenler'den yeni yerleşim bölgesine kadar olan bölümde etkili olan kokunun sebebinin kanalizasyon hattına dökülen kimyasal atık olduğu ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
KOKUNUN NEDENİ BELLİ OLDU
Erenler'den yeni yerleşim bölgesine kadar olan bölümde etkili olan kokunun sebebinin kanalizasyon hattına dökülen kimyasal atık olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede titiz bir çalışma yürüten ekipler, mobese kameralarını izleyerek 34 TA 2968 plakalı Emre Niş adına kayıtlı vidanjörün Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi D-100 yan yol üzerindeki kanalizasyon bacasından kimyasal atık döktüğünü tespit etti. SASKİ ekipleri, kimyasal atık döken vidanjör sahibi hakkında Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.
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