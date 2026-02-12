Kanbolat Görkem Arslan\'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü

Genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, bugün Zincirlikuyu Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Henüz 45 yaşında hayatını kaybeden Arslan'ın cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Arslan'ın babasının tabutun başında gözyaşlarına hâkim olamayarak oğluna son kez veda etmesi yürekleri burktu. Aile yakınları da büyük bir hüzün içinde taziyeleri kabul etti.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan (45), evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kanbolat Görkem Arslan, Salı günü gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kanbolat Görkem Arslan, 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.