Kandıra'da Yaralama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kesici aletle kasten yaralama olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yaşanan yaralama olayının şüphelisi olduğu belirlenen A.Y. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.