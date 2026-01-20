"Kanlı Ocak Şehitleri" Iğdır'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

"Kanlı Ocak Şehitleri" Iğdır'da anıldı

"Kanlı Ocak Şehitleri" Iğdır\'da anıldı
20.01.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü başta olmak üzere birçok kentte kadın, çocuk demeden gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" dolayısıyla Iğdır'da anma programı gerçekleştirildi.

Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü başta olmak üzere birçok kentte kadın, çocuk demeden gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" dolayısıyla Iğdır'da anma programı gerçekleştirildi.

20 Ocak 1990'da Sovyet askerleri tarafından Azerbaycan'da gerçekleştirilen ve tarihe "20 Ocak (20 Yanvar) Bakü Katliamı" olarak geçen kanlı olayların yıl dönümü dolayısıyla, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğ ile Iğdır Azerbaycan Evi Derneği öncülüğünde anma programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programı, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ile Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev bir konuşma yaparak, "Halkımızın özgürlük mücadelesi tarihinde altın harflerle yazılmış şanlı kahramanlık nöbetlerinden biri olan 20 Ocak trajedisinin üzerinden 36 yıl geçti. 36 yıl önce, vatanlarının özgürlüğünü, onurunu ve haysiyetini her şeyin üstünde tutan vatansever Azerbaycanlı çocuklar, o kanlı gecede canlarını feda ederek şehitliğin zirvesine yükseldiler. 20 Ocak 1990, Azerbaycan halkının yaşadığı en acı trajedilerden birini yansıtan bir tarihtir. Bilindiği üzere, eski Sovyetler Birliği'nin çöküşünün arifesinde halkımıza karşı işlenen 20 Ocak trajedisi, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesini engelleme girişimiydi." dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Kültür, Iğdır, Yerel, Çocuk, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Kanlı Ocak Şehitleri' Iğdır'da anıldı - Son Dakika

Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:35:24. #7.11#
SON DAKİKA: "Kanlı Ocak Şehitleri" Iğdır'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.