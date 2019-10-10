Son Dakika Haberleri: Kanser hastaları için İngiltere'den Fethiye'ye pedal çevirdi
Son Dakika Güncel Kanser hastaları için İngiltere'den Fethiye'ye pedal çevirdi

Kanser hastaları için İngiltere'den Fethiye'ye pedal çevirdi

45 dakika önce

Kanserle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla İngiltere'den bisikletiyle yola çıkan 73 yaşındaki Peter Simpson, evinin de olduğu Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Kanser hastaları için İngiltere'den Fethiye'ye pedal çevirdi, System.String[]

Kanserle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla İngiltere'den bisikletiyle yola çıkan 73 yaşındaki Peter Simpson, evinin de olduğu Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Simpson, 37 gün önce bisikletiyle İngiltere'den başladığı ve kanserle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacını taşıyan yolculuğunu, kendi evinin de bulunduğu ilçenin Yeşilüzümlü mahallesinde tamamladı.

Komşuları tarafından "Wellcome Peter" yazılı pankart ve çiçeklerle karşılanan Simpson, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyahatinin ona pek çok anı kazandırdığını söyledi.

Amacının kanserle mücadeleye dikkat çekmek olduğunu vurgulayan Simpson, Yeşilüzümlü'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Yeşilüzümlü Muhtarı Erkan Arıcan da Simpson'un kanserle mücadele gibi önemli bir konuya dikkat çekmek için gösterdiği çabanın gurur verici olduğunu söyledi.

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok ise Simpson'ı kutlayarak, "Burada kanserle mücadele gibi önem arz eden bir konuya dikkat çekiyor. İngiliz ve Türk komşularının Peter'i karşılaması çok hoş oldu." dedi.

Simpson, kendisini karşılayanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yeşilüzümlü, İngiltere, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:14 Kaynak: AA
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