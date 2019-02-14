Kanser Türleri ve Korunma Yolları Anlatıldı

Şahiner ; "Kanser, hücrelerin kontrolsüz olarak ve sürekli çoğalmaları sonucu oluşan, tedavi edilmediğinde yakındaki ve uzaktaki organlara yayılan bir hastalıktır. Kanser riski aile yakınlarında görülmüşse %15-20 arasında yakalanma riski sağlıklı bireylere göre daha fazladır. Kanserin nedenleri arasında sigara, alkol, yanlış beslenme, radyasyon gibi nedenler bulunmaktadır" dedi.

Kadınlarda sık görülen kanser türlerinin meme kanseri, rahim- yumurtalık kanseri ve mide-bağırsak kanseri olduğunu belirten Şahiner; "Meme kanseri, meme dokusundaki süt kanalını oluşturan ve süt yapıcı hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla ortaya çıkar. Meme Kanseri kadınlarda görülen kanserin %33'ünüoluşturur. Meme Kanseri belirtileri arasında en belirgin olanı memede ele gelen kitledir. Bunun dışında erken ergenlik, meme başında kanlı veya kansız akıntı gelmesi, memede gözle görülebilir şekilde, meme boyutunda veya şeklinde değişiklik gibi belirtileri bulunmaktadır" dedi. Şahiner, 40-69 yaş arasındaki kadınlarda riskin fazla olduğunu 2 yılda bir tarama yapmaları gerektiğini belirterek ayda bir evde kendilerini muayene etmeleri gerektiğinin önemli olduğunu vurguladı.

Rahim ağzı ve bağırsak kanserinden de bahseden Şahiner; rahim ağzı kanserinin kadınlarda %70 oranında belirtisiz seyreden bir kanser türü olduğunu belirterek, tuvalet ve kişisel hijyen temizliğine dikkat edilmesinin önemli olduğunu belirterek, düzenli olarak testlerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Kadınlar düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Şahiner'e kanser hastalıkları ile ilgili sorular sordular.