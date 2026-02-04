Kanserde Erken Tanı ve Farkındalık Önemli

RADYASYON Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa İzmirli, kanserde bazı belirtilerin hafif seyredebildiğini ya da başka hastalıklarla karıştırılabildiğini ifade ederek, "Bu nedenle düzenli kontrollerin aksatılmaması büyük önem taşır. Erken tanı, tedavi sürecinin daha erken ve planlı şekilde yürütülmesine katkı sağlar" dedi.

Dünya Kanser Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Özel Adatıp Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa İzmirli, kanserle mücadelede doğru bilginin, farkındalığın ve kişiye özel değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. İzmirli, kanserin tek tip bir hastalık olmadığını belirterek, her bireyde farklı seyir gösterebildiğini söyledi. Doç. Dr. İzmirli, "Kanser, farklı organ ve dokuları etkileyebilen, her hastada farklı özellikler gösteren bir hastalık grubudur. Bu nedenle değerlendirme süreci, hastanın klinik özellikleri doğrultusunda kişisel olarak ele alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

"ERKEN DEĞERLENDİRME TEDAVİ PLANLAMASINI KOLAYLAŞTIRIR"

Kanserde erken değerlendirmenin önemine değinen Doç. Dr. İzmirli, bazı belirtilerin hafif seyredebildiğini ya da başka hastalıklarla karıştırılabildiğini ifade ederek "Bu nedenle düzenli kontrollerin aksatılmaması büyük önem taşır. Erken tanı, tedavi sürecinin daha erken ve planlı şekilde yürütülmesine katkı sağlar" diye konuştu.

RADYOTERAPİ SÜRECİ HEKİMLERİN ORTAK KARARIYLA BELİRLENİYOR

Radyasyon onkolojisinin, kanser tedavi sürecinde hekim değerlendirmesiyle gündeme gelebilen bir yöntem olduğunu aktaran Doç. Dr. İzmirli, "Radyoterapi uygulamaları, hastanın klinik durumu ve genel tedavi planı doğrultusunda, ilgili branşların ortak görüşüyle değerlendirilir. Amaç, tedavi sürecini güvenli ve kontrollü şekilde yönetmektir" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU BİLGİ FARKINDALIĞI GÜÇLENDİRİR"

Dünya Kanser Günü'nün toplumda bilinçlenmeye katkı sağladığını belirten Doç. Dr. İzmirli, "Kanserle mücadelede farkındalık, bireylerin sağlık süreçlerini daha bilinçli takip edebilmesine yardımcı olur. Bu özel gün, doğru bilginin yaygınlaşması açısından önemli bir fırsattır" dedi.