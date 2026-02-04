Kanseri Yenen Yadigar Avşar'ın Hikayesi

Adıyaman'da ablasını ve iki amcasını kanser nedeniyle kaybeden 55 yaşındaki Yadigar Avşar, erken teşhis sayesinde aynı hastalığı yenmeyi başardı.

Yaklaşık 4 yıl önce meme ağrısı şikayeti yaşayan Avşar, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli hemşire arkadaşı Gülay Oruç'un yönlendirmesiyle kontrole gitti.

Yapılan muayenede kitle tespit edilmesi üzerine ileri tetkikler için merkeze çağrılan Avşar'a kanser tanısı konuldu. Teşhisin ardından farklı hastanelerde tedavi sürecine başlayan Avşar, uygulanan ışın tedavisiyle hastalığı yenmeyi başardı.

Tedavi sürecini tamamlayan Avşar, AA muhabirine, kanser nedeniyle ablası ve 2 amcasını kaybettiğini, ailesinde birçok kişinin de hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

Avşar, "Ablamı ve 2 amcamı bu hastalık nedeniyle kaybettim. Diğer 2 amcamın ve onların 2 torununun da kanserle mücadelesi sürüyor. Bende de 4 yıl önce belirtiler başladı. KETEM'de görevli hemşire arkadaşım Gülay beni muayene etti, mememde kitleler olduğunu fark edince merkeze yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde kanser tanısı konuldu. Ardından ışın tedavisi aldım." dedi.

Hastalık sürecinde moralin önemine dikkati çeken Avşar, "Bu hastalığı kafamızda bitirmemiz lazım. Kimse korkmasın, kontrollerini yaptırsın. Hastalık varsa da tedaviyi sürdürsün. Gülay'ın bende emeği çok büyük, onun sayesinde erken teşhis konuldu ve hayata tutundum." ifadelerini kullandı.

Erkan tanı hayat kurtarıyor

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yasemin Kalkan ise kanserde erken tanının hayat kurtardığını ifade ederek, "Kanserle mücadelede iki önemli silahımız var; erken tanı ve korunma. KETEM'de vatandaşlarımıza ücretsiz taramalar yapıyoruz. Mobil mamografi aracımızla kırsaldaki kadınlara ulaşıyoruz. Geçen yıl 45 bin tarama yaptık, bu taramalarda 720 kişiyi pozitif tespit ederek bir üst basamağa sevk ettik." dedi.