Kanseri Yenen Yadigar Avşar'ın Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Kanseri Yenen Yadigar Avşar'ın Hikayesi

04.02.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erken teşhisle kanseri yenen Yadigar Avşar, moralin önemine dikkat çekti. Kontrolleri ihmal etmeyin.

Adıyaman'da ablasını ve iki amcasını kanser nedeniyle kaybeden 55 yaşındaki Yadigar Avşar, erken teşhis sayesinde aynı hastalığı yenmeyi başardı.

Yaklaşık 4 yıl önce meme ağrısı şikayeti yaşayan Avşar, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli hemşire arkadaşı Gülay Oruç'un yönlendirmesiyle kontrole gitti.

Yapılan muayenede kitle tespit edilmesi üzerine ileri tetkikler için merkeze çağrılan Avşar'a kanser tanısı konuldu. Teşhisin ardından farklı hastanelerde tedavi sürecine başlayan Avşar, uygulanan ışın tedavisiyle hastalığı yenmeyi başardı.

Tedavi sürecini tamamlayan Avşar, AA muhabirine, kanser nedeniyle ablası ve 2 amcasını kaybettiğini, ailesinde birçok kişinin de hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

Avşar, "Ablamı ve 2 amcamı bu hastalık nedeniyle kaybettim. Diğer 2 amcamın ve onların 2 torununun da kanserle mücadelesi sürüyor. Bende de 4 yıl önce belirtiler başladı. KETEM'de görevli hemşire arkadaşım Gülay beni muayene etti, mememde kitleler olduğunu fark edince merkeze yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde kanser tanısı konuldu. Ardından ışın tedavisi aldım." dedi.

Hastalık sürecinde moralin önemine dikkati çeken Avşar, "Bu hastalığı kafamızda bitirmemiz lazım. Kimse korkmasın, kontrollerini yaptırsın. Hastalık varsa da tedaviyi sürdürsün. Gülay'ın bende emeği çok büyük, onun sayesinde erken teşhis konuldu ve hayata tutundum." ifadelerini kullandı.

Erkan tanı hayat kurtarıyor

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yasemin Kalkan ise kanserde erken tanının hayat kurtardığını ifade ederek, "Kanserle mücadelede iki önemli silahımız var; erken tanı ve korunma. KETEM'de vatandaşlarımıza ücretsiz taramalar yapıyoruz. Mobil mamografi aracımızla kırsaldaki kadınlara ulaşıyoruz. Geçen yıl 45 bin tarama yaptık, bu taramalarda 720 kişiyi pozitif tespit ederek bir üst basamağa sevk ettik." dedi.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanseri Yenen Yadigar Avşar'ın Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:43:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kanseri Yenen Yadigar Avşar'ın Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.