Son Dakika Haberleri: Kanserli hücreler erken tanıyla tedavi edilecek
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Kanserli hücreler erken tanıyla tedavi edilecek

1 saat önce

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Kliniğinde, akciğer kanseri teşhisinde kullanılan Endobronşial Ultrasonografi (EBUS) yöntemi ile kanserli hücrelerin erken tespit edilip tedavi edileceği bildirildi.

Kanserli hücreler erken tanıyla tedavi edilecek, System.String[]
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Kliniğinde, akciğer kanseri teşhisinde kullanılan Endobronşial Ultrasonografi (EBUS) yöntemi ile kanserli hücrelerin erken tespit edilip tedavi edileceği bildirildi.
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBUS'un akciğer kanseri, tüberküloz ve diğer enfeksiyon hastalıkları, sarkoidoz, lenfomalar gibi birçok hastalığın teşhisinde kullanıldığını söyledi.
EBUS yönteminin hastaları cerrahi girişimden kurtarabilen oldukça geniş bir tanı yöntemi olduğunu belirten Sertoğullarından, "Bu yöntemde bronkoskopun ucuna eklenmiş prob ile bronş duvarının arkasındaki lenf bezi, doku yapıları çok net olarak ultrason görüntüsü olarak görülmektedir. EBUS, özel iğnesi sayesinde bu bölgelerdeki büyümüş lenf bezlerine ya da lezyonlarına içine girebilme olanağı sağlıyor. Hastalarımızı hastanede yatırmadan 20 dakikada ağrısız bir işlemle akciğer hastalıklarının tanısı ve evrelemesi sağlanabilmektedir." dedi.
Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz de hastanelerinde deneyimli doktorları ve akademisyenleri ile üst segmentte sağlık hizmeti verdiklerini ifade etti.
Hastanelerinde kullandıkları tıbbi araç ve gereçleri her gün daha modern hale getirdiklerini vurgulayan Gürbüz, "İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'nin en köklü sağlık kuruluşlarındandır. Yeni hizmete giren EBUS cihazı da bunlardan birisidir. Bu cihaz ile hastalarımız solunum sistemi ve mediastinal bölgeyi tutan hastalıklarda erken ve güvenilir tanı imkanına kavuşmuşlardır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:53 Kaynak: AA
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