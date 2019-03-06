Kantarcı' Dan Albuz 'A Destek

Zonguldak'ın Çaycuma Ilçesi'nin Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP Bakacakkadı Seçim Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Bakacakkadı benim güzergahım.

Zonguldak'ın Çaycuma Ilçesi'nin Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP Bakacakkadı Seçim Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Bakacakkadı benim güzergahım. Burada seçimdeki başarıdan sonra eğer Oktay kardeşimiz bu göreve gelirse bu memleketin refahını, mutluluğunu yaşam kalitesini yükseltmek aynı zamanda bizim de görevimiz olacak" dedi.



Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı beraberindeki meclis üyesi adaylarıyla birlikte, CHP Bakacakkadı Belediye Başkan Adayı Oktay Albuz'a destek vermek için Bakacakkadı'daki çalışmalara katıldı. Başkan Kantarcı, yanındakilerle birlikte, önce, Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin Özdemir'i ziyaret etti, ardından da vatandaşlar ve esnaflarla görüştü. Son olarak da CHP Bakacakkadı Seçim Bürosu'nun açılışına katıldı. Açılışta Kantarcı'nın yanı sıra CHP İl Başkanı Hakkı Güney, Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, meclis üyesi adayları ve partililer de yer aldı.



Kantarcı "Albuz seçilirse, buraya hizmet etmek benim de görevim olacak"



Törende bir konuşma yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, kendilerini karşılayan partililere teşekkür ederek, "Bizim ilçe sınırlarımızın ayrı görülmesi idari taksimatın bir hatasıdır. Ben Bakacakkadı ile Çaycuma'yı bir bütün olarak görüyorum. Hatta öyle ki, Çaycuma'da bazı sokaklardan, caddelerden daha çok Bakacakkadı'nın önünden geçiyoruz. Dolayısıyla Bakacakkadı'da yapılacak olan güzel işler bizim hepimizi etkiliyor, hepimize lazım. Sadece size lazım değil. O yüzden de beni ilgilendiriyor Bakacakkadı. Bakacakkadı benim güzergahım. Burada seçimdeki başarıdan sonra eğer Oktay kardeşimiz bu göreve gelirse bu memleketin refahını, mutluluğunu yaşam kalitesini yükseltmek aynı zamanda bizim de görevimiz olacaktır. Şimdiden buradan söz veriyorum. Böyle gencecik, enerji dolu arkadaşlar lazım. Artık bizim gibilerin yavaş yavaş teknik direktörlüğe geçmesi lazım. Hatta geç bile kaldık. Onun için hep beraber genç ve dinamik adamı destekleyin Bakacakkadı'nın başına getirelim" dedi.



Ardından konuşan Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk,"31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde sevgili kardeşimiz, canımız sevgili Oktay Albuz'a destek vermek için, Bakacakkadı'nın geleceği için aranızda olmaktan, sizlerin yanınızda olmaktan, sizlerle omuz omuza olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Çaycuma Belediyesinin yapmış olduğu projeleri övgüye değer buluyorum. Çaycuma Bülent Kantarcı yaptığı çalışmalarla ilçeye bambaşka bir vizyon kazandırdı. Aynı bakışla Bakacakkadı'yı da yeniden imar edeceğiz " diye konuştu.



İl Başkanı Hakkı Güney ise Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yaptıkları hizmetlerle gurur duyduklarını ifade ederek, "Başkanımız Bülent Kantarcı, tüm halkımıza belediyeciliği gösterdi. Kendisine minnettarız, teşekkür ediyoruz hizmetlerinden dolayı. Bir örnek oldu bize. Burada Oktay arkadaşımız Bülent Başkanımızın desteğiyle, vereceği projelerle diyor ya 'ben artık teknik direktörüm' doğru. Artık teknik direktör bütün arkadaşlarımıza taktiği verecek. onun için biz mutluyuz" şeklinde konuştu.



Bakacakkadı Belediye Başkan Adayı Oktay Albuz ise kendisini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti. Yapacakları projeler hakkında bilgi veren Albuz, şöyle dedi: "Bakacakkadı'da çiftçilik ve seracılık ön planda, Zonguldak'ın çok hızlı gelişen bir nokta. Zonguldak'ın pazar yükünü, gıda yükünü taşıyan sebze ve meyve yükünü taşıyan bir Bakacakkadı var. Bu konu da çok güzel projelerimiz var. Sayın Çaycuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı'nın destekleriyle bu projeleri yerine getireceğiz." - ZONGULDAK

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