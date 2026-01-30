Kanto: Aile ve Fedakarlık Teması - Son Dakika
Kanto: Aile ve Fedakarlık Teması

30.01.2026 16:00
6 Şubat'ta vizyona girecek 'Kanto', bir genç kadının aile sevgisi ve fedakarlık mücadelesini anlatıyor.

Aile sevgisiyle kişisel fedakarlıklar arasındaki dengeyi kurmak zorunda kalan genç bir kadının hikayesini işleyen TRT ortak yapımı "Kanto" filmi, 6 Şubat'ta vizyona girecek.

Dünya prömiyerini 27. Şanghay Film Festivali'nin Asian New Talents bölümünde gerçekleştiren filmin yönetmenliğini Ensar Altay üstlendi.

TRT yapımları "Guardian Of Angels" (Meleklerin Koruyucusu) ile "Kodokushi" isimli ödüllü filmlere de imza atan Altay'ın ilk kurmaca filmi olan Kanto, 2023'te Saraybosna Film Festivali'nde, Cinelink Work in Progress'te "Cinelink Impact Ödülü"ne layık görüldü.

Yıldız Kültür filmdeki rolüyle 62. Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü alırken, Didem İnselel ise 13. Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Yapımcılığını Ensar Altay ile Süleyman Civliz'in üstlendiği filmde, Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız rol aldı.

Filmin görüntü yönetmenliğini TRT Sinema personeli Kürşat Üresin yaptı, TRT İç Yapımlar Dairesi çalışanları da filmin prodüksiyon sürecinde görev aldı.

Kanto'nun konusu kısaca şöyle:

"Yıllarını ailesine adayarak geçiren Sude, sonunda düzenli bir işe başlamak üzeredir. Ancak kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması her şeyi alt üst eder. Bu beklenmedik olay uzun zamandır gizli kalan sırların ortaya çıkmasına neden olur. Sude hem kayınvalidesini bulmak hem de sevgiyle fedakarlık arasındaki kırılgan dengeyi korumak zorundadır."???????

Kaynak: AA

Kültür, Sinema, Güncel, Son Dakika

