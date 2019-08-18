Kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor
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BİLECİK'in Yenipazar ilçesi Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'na gezmeye giden 2'si kadın 5 kişi, yağmurun ardından yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:10 Kaynak: DHA
BİLECİK'in Yenipazar
ilçesi Harmankaya
Kanyonu Tabiat Parkı'na gezmeye giden 2'si kadın 5 kişi, yağmurun ardından yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Gruptaki 4 kişi kurtarılırken 1 erkeğin ise kaybolduğu belirtildi. İhbar üzerine AFAD
ve Jandarma
ekiplerince kanyonda arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Yenipazar ilçesine bağlı Harmankaya köyü yakınlarında bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı gezmeye gittiği belirtilen ve isimleri öğrenilemeyen 2'si kadın 5 kişi, kanyondaki suların içerisinde dolaşırken, yağış sonrası artan su seviyesinde mahsur kaldı. Gruptan 1 kadın ve 1 erkek, kendi imkanlarıyla mahsur kaldıkları su dolu kanyondan çıkıp köylülere haber verdi. Köylülerin yardımıyla mahsur kalanlardan 1 kadın ve 1 erkek daha kurtarılırken, grupta diğer erkeğin ise kaybolduğu belirlendi. İhbar üzerine bölgeye giden Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Kanyondan çıkarılan 4 kişi ise sağlık kontrolleri için İnhisar Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Arama çalışmaları devam ediyor.
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