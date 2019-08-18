Son Dakika Haberleri: Kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

1 saat önce

BİLECİK'in Yenipazar ilçesi Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'na gezmeye giden 2'si kadın 5 kişi, yağmurun ardından yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı.

Kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor, System.String[]
BİLECİK'in Yenipazar ilçesi Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'na gezmeye giden 2'si kadın 5 kişi, yağmurun ardından yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Gruptaki 4 kişi kurtarılırken 1 erkeğin ise kaybolduğu belirtildi. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekiplerince kanyonda arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Yenipazar ilçesine bağlı Harmankaya köyü yakınlarında bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı gezmeye gittiği belirtilen ve isimleri öğrenilemeyen 2'si kadın 5 kişi, kanyondaki suların içerisinde dolaşırken, yağış sonrası artan su seviyesinde mahsur kaldı. Gruptan 1 kadın ve 1 erkek, kendi imkanlarıyla mahsur kaldıkları su dolu kanyondan çıkıp köylülere haber verdi. Köylülerin yardımıyla mahsur kalanlardan 1 kadın ve 1 erkek daha kurtarılırken, grupta diğer erkeğin ise kaybolduğu belirlendi. İhbar üzerine bölgeye giden Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Kanyondan çıkarılan 4 kişi ise sağlık kontrolleri için İnhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arama çalışmaları devam ediyor.


Harmankaya, Yenipazar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor! Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 02:32:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]