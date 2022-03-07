Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: "Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta" - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: "Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta"

07.03.2022 15:03

Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor.

Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: "Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta"

NEVŞEHİR Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde kurulan Kapadokya Jeolojik Miras Kaya Oyma Mekanlar Uygulamalı Araştırma Merkezi, olası kaya düşmelerine karşı Kapadokya'yı üç boyutlu modellemeye başladı.

Kurulan merkezde düşen kayaçlardan örnekler alınarak analizler yapılıyor. Ayrıca Kapadokya bölgesi 3 boyutlu taranarak bir modelleme oluşturuluyor. Özellikle düşme ihtimali yüksek olan kayaların çevresine vereceği zarar, düşen kayaların sıçrama yüksekliği ve olası mağara çökmeleri gibi konular yakından takip ediliyor. Kapadokya Jeolojik Miras Kaya Oyma Mekanlar Uygulamalı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mutluhan Akın, Kapadokya bölgesindeki ve Nevşehir il özelindeki doğal ve jeolojik mirası güzel olmasının yanı sıra, bir o kadar da doğal afetler açısından da oldukça zengin bir bölge olduğunu söyledi.

"Bölgede ki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta"

Prof. Dr. Akın yaptığı açıklamada; "Kapadokya bölgesi ve Nevşehir, özellikle jeolojik miras açısından zengin bir bölge. Bölgedeki peribacaları, kaya oyma mekanlar oldukça güzellik katıyor bölgemize. Tabii ki bu Kapadokya bölgesindeki ve Nevşehir il özelinde ki doğal ve jeolojik mirası güzel olmasının yanı sıra bir o kadar da doğal afetler açısından da oldukça zengin bir bölgede yaşıyoruz aslında. Bölgede kaya düşmeleri ve mağara çökmeleri oldukça yaygın. Zaman zaman ilimizin çeşitli bölgelerinde kaya düşme olayları ile karşılaşabiliyoruz ve bu kaya düşmeleri can ve mal güvenliği açısından olumsuz durumlara da neden olabiliyor. Geçmiş dönemde Ürgüp'te yaşadığımız istenilmeyen kaya düşme olayıyla karşılaşmıştık. Göreme Açık Hava Müzesinde oldukça yakın zamanda kaya düşmesi meydana geldi. Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta. Biz de üniversite olarak, bölümümüz olarak ve Kapadokya Jeolojik Miras Kaya Oyma Mekanlar Uygulamalı Araştırma Merkezi olarak bölgedeki kaya düşmelerini ve mağara çökmelerini modellemeye çalışıyoruz ve bu kaya düşme tehlikesini ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

"Güncel teknoloji ile 3 boyutlu modelleme yapılıyor"

Çalışmalarını gerek yerleşim yerlerinde gerekse turizme açık mekanlarda yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Mutluhan Akın; "Yaptığımız çalışmalarda güncel teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle 3 boyutlu modellemelerle kaya düşmelerini modelliyoruz. Düşebilecek kaya bloklarının ulaşabilecekleri mesafeyi ve düşmeleri sırasındaki enerjiyi ve sıçrama yüksekliği gibi parametreleri ortaya koyuyoruz. Ortaya koyduğumuz bu parametreler sonucunda ne tür iyileştirme yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kaya oyma mekanlar açısından baktığımızda da gerek tarihi ve gerekse güncel anlamda çok sayıda kaya oyma mekan var. Bu kaya mekanlar bölgenin yerel kayacı olan ignimbiritler içerisinde açılmış durumda. İgnimbiritler özellikle suyun etkisiyle çok hızlı bir şekilde bozulabilmekte. Bu bozulmanın sonucunda da gerek kaya oyma mekanların gerekse kayacın içerisindeki süreksizlerin etkisiyle duyarsızlık etkisiyle karşı karşıya kalmaktayız. Bölgede birçok yer afet bölgesi ilan edilmiş durumda. Bölgede yapılacak bu tür çalışmalar doğal afetlere yönelik kaya düşmesi ve mağara çökmesine yönelik yapılan çalışmaların değerli olduğunu ve toplumsa anlamda katkı koyduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta
Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta
Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta
Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta
Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta
Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta
Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta
Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta
Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta

YORUMLAR
500
Asırlık ağaçlar kurtarılmayı bekliyor Asırlık ağaçlar kurtarılmayı bekliyor ÜRGÜP'TE DOKTORLARA 'DOĞADA ACİL MÜDAHALE' EĞİTİMİ ÜRGÜP'TE DOKTORLARA 'DOĞADA ACİL MÜDAHALE' EĞİTİMİ

Hacı Bektaş, Kapadokya, Araştırma, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: 'Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta' - Son Dakika


Son Dakika
15:11 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya sert çıkış: Savaş uçakları teyakkuzda bekliyor, baskıyı artıracağız
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:42 Gönüllü olarak katılmıştı! Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:22:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: "Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement