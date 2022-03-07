Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: "Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta" - Son Dakika

Kapadokya 3 boyutlu modelleniyor... Prof.Dr. Mutluhan Akın: "Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta"

NEVŞEHİR Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde kurulan Kapadokya Jeolojik Miras Kaya Oyma Mekanlar Uygulamalı Araştırma Merkezi, olası kaya düşmelerine karşı Kapadokya'yı üç boyutlu modellemeye başladı.

Kurulan merkezde düşen kayaçlardan örnekler alınarak analizler yapılıyor. Ayrıca Kapadokya bölgesi 3 boyutlu taranarak bir modelleme oluşturuluyor. Özellikle düşme ihtimali yüksek olan kayaların çevresine vereceği zarar, düşen kayaların sıçrama yüksekliği ve olası mağara çökmeleri gibi konular yakından takip ediliyor. Kapadokya Jeolojik Miras Kaya Oyma Mekanlar Uygulamalı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mutluhan Akın, Kapadokya bölgesindeki ve Nevşehir il özelindeki doğal ve jeolojik mirası güzel olmasının yanı sıra, bir o kadar da doğal afetler açısından da oldukça zengin bir bölge olduğunu söyledi.

"Bölgede ki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta"

Prof. Dr. Akın yaptığı açıklamada; "Kapadokya bölgesi ve Nevşehir, özellikle jeolojik miras açısından zengin bir bölge. Bölgedeki peribacaları, kaya oyma mekanlar oldukça güzellik katıyor bölgemize. Tabii ki bu Kapadokya bölgesindeki ve Nevşehir il özelinde ki doğal ve jeolojik mirası güzel olmasının yanı sıra bir o kadar da doğal afetler açısından da oldukça zengin bir bölgede yaşıyoruz aslında. Bölgede kaya düşmeleri ve mağara çökmeleri oldukça yaygın. Zaman zaman ilimizin çeşitli bölgelerinde kaya düşme olayları ile karşılaşabiliyoruz ve bu kaya düşmeleri can ve mal güvenliği açısından olumsuz durumlara da neden olabiliyor. Geçmiş dönemde Ürgüp'te yaşadığımız istenilmeyen kaya düşme olayıyla karşılaşmıştık. Göreme Açık Hava Müzesinde oldukça yakın zamanda kaya düşmesi meydana geldi. Bölgedeki kaya düşmeleri can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta. Biz de üniversite olarak, bölümümüz olarak ve Kapadokya Jeolojik Miras Kaya Oyma Mekanlar Uygulamalı Araştırma Merkezi olarak bölgedeki kaya düşmelerini ve mağara çökmelerini modellemeye çalışıyoruz ve bu kaya düşme tehlikesini ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

"Güncel teknoloji ile 3 boyutlu modelleme yapılıyor"

Çalışmalarını gerek yerleşim yerlerinde gerekse turizme açık mekanlarda yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Mutluhan Akın; "Yaptığımız çalışmalarda güncel teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle 3 boyutlu modellemelerle kaya düşmelerini modelliyoruz. Düşebilecek kaya bloklarının ulaşabilecekleri mesafeyi ve düşmeleri sırasındaki enerjiyi ve sıçrama yüksekliği gibi parametreleri ortaya koyuyoruz. Ortaya koyduğumuz bu parametreler sonucunda ne tür iyileştirme yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kaya oyma mekanlar açısından baktığımızda da gerek tarihi ve gerekse güncel anlamda çok sayıda kaya oyma mekan var. Bu kaya mekanlar bölgenin yerel kayacı olan ignimbiritler içerisinde açılmış durumda. İgnimbiritler özellikle suyun etkisiyle çok hızlı bir şekilde bozulabilmekte. Bu bozulmanın sonucunda da gerek kaya oyma mekanların gerekse kayacın içerisindeki süreksizlerin etkisiyle duyarsızlık etkisiyle karşı karşıya kalmaktayız. Bölgede birçok yer afet bölgesi ilan edilmiş durumda. Bölgede yapılacak bu tür çalışmalar doğal afetlere yönelik kaya düşmesi ve mağara çökmesine yönelik yapılan çalışmaların değerli olduğunu ve toplumsa anlamda katkı koyduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.