Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı
1 saat önce
Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı.
Kapadokya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:29 Kaynak: AA
'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir
'in Göreme
beldesinde 11, Uçhisar
ve Ortahisar
beldeleri ile Çavuşin köyünde ikişer yapının yıkılmasına karar verildi.
Bu kapsamda Göreme'deki 3 bağ evinin yıkım işlemleri tamamlandı. Diğerlerinin yıkım çalışmalarının da hafta içinde yapılacağı öğrenildi.
Yıkım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelerin personelince iş makineleri yardımıyla gerçekleştiriliyor.
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