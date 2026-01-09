Kapadokya'da Çinli Turist Rekoru Bekleniyor - Son Dakika
Kapadokya'da Çinli Turist Rekoru Bekleniyor

09.01.2026 11:18
Vize muafiyeti ve 'At Yılı' etkinlikleriyle Kapadokya'da Çinli turistlerin ilgisi artacak.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik başlatılan vize muafiyeti ve Çin hayvan takvimine göre 2026'nın "At Yılı" olması dolayısıyla, "Güzel atlar ülkesi" anlamındaki Kapadokya'da turizmin yılın ilk çeyreğinde hareketlenmesi bekleniyor.

Çinli turistlerin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin yanı sıra sıcak hava balon turu ve diğer tur aktiviteleri nedeniyle ilgi gösterdiği Kapadokya'da, bu yıl Çinli ziyaretçi rekoru hedefleniyor.

Kapadokya Alan Başkanlığı da şubatta "At Yılı" temasıyla bölgede at gösterileri, tematik festivaller, kültürel etkinlikler ve özel tur programları hazırlıklarına başlarken, sektör temsilcileri turizm sezonunun erken dönemde hareketleneceğini öngörüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir, AA muhabirine, vize muafiyetinin Çin pazarında Türkiye'yi daha ulaşılabilir hale getirdiğini belirterek, "At Yılı" ile Kapadokya'nın bütünleşmesinin bölgeyi cazibe merkezine dönüştüreceğini söyledi.

Vize muafiyeti kararını desteklediklerini kaydeden Aldemir, "Çin pazarı, ülke turizmi ve Kapadokya bölgesi için çok önemli. Dolayısıyla Türkiye ve bölge turizmi için pozitif katkı sağlayacaktır. Bundan en önemli payı Kapadokya alacaktır diye düşünüyoruz. 500 bin civarı Çinli turist hedefimiz vardı, bununla birlikte yüzde 20'nin üzerinde artış da bekliyoruz." dedi.

Kapadokya'nın Çinli turistler açısından farklı öneme sahip bir turizm merkezi olduğuna dikkati çeken Aldemir, vize muafiyeti ve "At Yılı" etkinliklerinin 2026 boyunca bölgeye renk ve hareketlilik katacağını dile getirdi.

"At Yılı" kapsamında özel etkinlikler gerçekleştirilecek

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur ise Kovid-19 sürecinden sonra en yoğun Çinli turistin bu yıl bölgede ağırlanacağına inandığını söyledi.

Turizmde yaşanacak yoğunluğun ülke ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Onur, şöyle konuştu:

"Vize muafiyetinin sağlanmasından sonra malumunuz bu yıl Çin'de 'At Yılı.' Kapadokya atla özdeşleşmiş bir yer. Bölgemizde hazırlıklar tüm hızıyla devam etmektedir. Özel etkinlikler yapacağız. Bunlardan birisi de 'Çin At Yılı köyü' oluşturulacak. Bu da tabii yoğun şekilde Çinlinin gelmesini sağlayacaktır. Kapadokya'da yerin altına indiğiniz zaman bölgemizde yer altı şehirleri var, farklı bir dünya. Yüzeyine baktığımız zaman coğrafi şekillerin dünyada eşi benzeri yok. Gökyüzüne balonla çıktığımız an insanın dünyası değişir. İşte Çinliler burada bu 3 yerin birinde bile fotoğraf çektirse onlar için bir ayrıcalık. Önümüzdeki aydan itibaren yoğun şekilde Çinli ziyaretçi gelmesini bekliyoruz. Bu da tabii Kapadokya turizmcileri için çok önemli."

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan da Kapadokya Alan Başkanlığı ile bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin Çinli ziyaretçilerin ilgisini çekebilmek amacıyla çeşitli etkinlikler için hazırlık yaptıklarını belirterek, 2026'nın bölge turizmi açısından iyi olması için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

