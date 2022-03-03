Kapadokya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Kapadokya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

03.03.2022 17:31

Kapadokya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturduNEVŞEHİR Kapadokya'da etkili olan kar yağışı; doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerle bezeli vadilerde eşsiz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kapadokya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

NEVŞEHİR Kapadokya'da etkili olan kar yağışı; doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerle bezeli vadilerde eşsiz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Peribacaları arasında kimisi at ve ATV motorla kimisi ise yaya olarak gezinti yapan yabancı turistler ortaya çıkan manzaraya hayran kaldı. Uçhisar'da gezinti yapan turistlerden Endonezyalı turist Satria Arvan, "Kapadokya çok güzel bir manzaraya sahip. Dünyada hayalinizdeki yeri bulmak isteyeceğiniz yer bence Kapadokya. Kar yağışı harika ve rüya gibi. Kar bizim için çok güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu. Pakistanlı turist Yusuf Advani ise; "Kapadokya çok güzel bir yer. Herkes buradaki doğal ve tarihi yapıları görmeli" diye konuştu.

Kar ve peribacalarının buluştuğu güzel manzara dron ile havadan görüntülendi.

Kapadokya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kapadokya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kapadokya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

YORUMLAR
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Kapadokya, turist, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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