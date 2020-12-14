Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, çağrı merkezinde vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, belediyede hizmete giren çağrı merkezinde vatandaşların taleplerine yanıt verdi.

Kapaklı Belediyesi tarafından daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen Kapaklı İletişim Merkezi bünyesinde bulunan Çağrı Merkezi, 444 80 59 numaralı telefon üzerinden hizmet veriyor.

Merkezi ziyaret ederek görevlilerden bilgi alan Belediye Başkanı Çetin, ardından çağrı merkezini arayan vatandaşların taleplerini dinledi.

Çetin, yaptığı açıklamada, ulaşılabilen ve çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Merkezi, "Çözüm için kim var" sloganıyla uygulamaya geçirdiklerini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Kaliteli hizmet, hızlı iletişim, çözüm odaklı ve olumlu geri dönüş işleyişiyle çalışan Çağrı Merkezi'ne gelen talep ve şikayetler görevli personeller tarafından kayıt altına alınarak, ilgili müdürlüklerimize iletiliyor. Takibi yapılan ve ilgili müdürlük tarafından çözüme ulaştırılan talepler hakkında, vatandaşlara geri dönüş yapılarak bilgilendirme gerçekleştiriliyor. Halkla iç içe ve ulaşılabilir bir belediye olmak amacıyla vatandaşlarımızın sorunlarını birinci elden tespit ederek, kayıt altına almak ve en kısa sürede etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla Kapaklı İletişim Merkezi hayata geçirdik."