Kapaklı 3. Kazak Gölü Festivali başladı - Son Dakika
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Kapaklı 3. Kazak Gölü Festivali başladı

29.08.2022 15:48
Kapaklı 3. Kazak Gölü Festivali başladı

Kapaklı Belediyesince düzenlenen 3. Kazak Gölü Festivali başladı.

Kapaklı Belediyesince düzenlenen 3. Kazak Gölü Festivali başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, festival alanında yaptığı konuşmada, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini ve bunu her alanda uyguladıklarını söyledi.

Düzenlenen şenlik ve festivallerle Kapaklı'nın adını duyurmaya devam ettiklerini belirten Çetin, "Sadece ilçemizin değil tüm Trakya'nın kent yaşamı ve sosyal hayatına katkı sunuyoruz. Festival coşkumuzu 30 Ağustos Zafer Bayramımızla birleştireceğiz ve hem Zafer Bayramımızı kutlayacağız hem de festivalimize yakışır bir son gece yaşayacağız." dedi.

Çetin'in konuşmasının ardından sahne alan şarkıcı İrem Derici şarkılarını seslendirdi. Festivalde DJ performansları ve lazer gösterileri de sunuldu.

Bu arada, Belediye Başkanı Çetin, sunucu Özlem Yıldız'ın doğum gününü kutladı, kendisine şilt ve çiçek hediye etti.

Festival çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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Kaynak: AA

Mustafa Çetin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı 3. Kazak Gölü Festivali başladı - Son Dakika

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